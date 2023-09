Czarzasty: Będziemy wnioskować o powołanie komisji śledczej ws. skandalu związanego z wizami

W piątek na spotkaniu z mieszkańcami Włocławka wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do afery wizowej. – To pokazuje, jak nie powinny funkcjonować władze państwowe – wskazał.

– W nowym Sejmie, jako Lewica, będziemy wnioskowali o powołanie komisji śledczej ws. skandalu związanego z wizami, tego skandalu podszytego korupcją od początku do końca – oświadczył współprzewodniczący Nowej Lewicy. – Dojdziemy do każdego z was i sprawdzimy, kto, ile, za co wziął łapówy. Kto, ile, za co zrobił świństwo. I kto i ile na tym wszystkim zarobił – zapowiedział.

Apel do liderów opozycji

W swoim przemówieniu Włodzimierz Czarzasty zaapelował również do liderów opozycyjnych: przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa Polski 2050 Szymona Hołowni, aby na marszu 1 października w Warszawie "stanęli razem na jednej scenie".

– 1 października prawdopodobnie będzie duży marsz. (...) Uważam, że powinniśmy stanąć na jednej scenie i podpisać pakt sejmowy, aby zadeklarować współpracę po wyborach parlamentarnych – powiedział wicemarszałek Sejmu. – Jeśli tego nie zrobimy, to PiS z "brunatną" Konfederacją będą rządzić Polską. Ludzie spodziewają się po nas, po opozycji, wspólnej nadziei – oznajmił.

"Marsz miliona serc"

Przypomnijmy, ze lider PO Donald Tusk zapowiedział organizację "marszu miliona serc". Były premier nie ukrywa, że upatruje w tym "pewnego zwycięstwa" w wyborach.

– W imieniu wszystkich naszych dzieci, żon, mężów, sióstr i braci. Każdy ma bardzo poważny powód, żeby stanąć do tej konfrontacji ze złem, bo to naprawdę czyste zło. 1 października zorganizujemy "marsz miliona serc". Jeśli pół miliona ludzi dało nadzieję, to ten milion w Warszawie 1 października da już naprawdę pewne zwycięstwo – mówił.

Czytaj też:

Zgorzelski: Konfederacja nie jest partią demokratyczną, nie mamy z nimi nic wspólnegoCzytaj też:

Koalicja PSL z Konfederacją? Jarubas zaskoczył