Tusk: Nie mam monopolu na rację we wszystkich sprawach

W piątek Donald Tusk, w ramach kampanii wyborczej, spotkał się z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej w województwie świętokrzyskim. Lider PO obiecywał po wyborach współpracę ze wszystkimi ugrupowaniami, które są gotowe "złożyć tę najprostszą przysięgę: jestem po to, by pomóc Polsce, Polkom i Polakom, jestem za wolnością, demokracją, Europą, jestem przeciwko złodziejstwu i kłamstwu".

– Nie mam monopolu na rację we wszystkich sprawach, ja bardzo chcę i wyciągam rękę do wszystkich bez wyjątku, niezależnie od poglądów, tradycji, gdzie się urodził, do jakiej szkoły chodziła, a nawet jakiej partii należy czy należała – stwierdził.

Tusk: Nie możemy udawać

Tusk atakował również Prawo i Sprawiedliwość m.in. za aferę wizową. Jak stwierdził, "Nie możemy udawać, że w Polsce nie dzieje się zło i nie możemy udawać, że nasza ojczyzna nie znalazła się naprawdę w poważnym zagrożeniu".

– Ze względu na rządy ludzi, którzy myślą wyłącznie o swoich przywilejach, o swojej kasie o swoich brudnych interesach. Czego jesteśmy właśnie świadkami w ostatnim czasie (…) My w tej kampanii w tym codziennym tłumaczeniu Polkom i Polakom, jak ważna jest ta zmiana, jak intensywne jest to zło, które w Polsce się dzieje – stwierdził i przypomniał o złożonej niedawno obietnicy "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów".

Dalej Tusk stwierdził, że PiS będzie odwracał "wszystko do góry nogami, mając do dyspozycji tę telewizję rządową, tak jak robili ze wszystkim".

– Oni mówili, mieli gębę pełną frazesów, że chcą chronić polskich rolników, że dzisiaj Morawiecki robi groźne miny, czasami się w mundurek przebierze i udaje żołnierza, czasami takiego srogiego przywódcę, to wszystko byłoby śmieszne, gdyby nie dotyczyło interesów na przykład polskich rolników – powiedział.

