Ukraiński wywiad: Kadyrow jest w poważnym stanie

Jak twierdzi Andrii Jusow, przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Narodowej, przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow jest naprawdę w poważnym stanie. Jusow skomentował w ten sposób informację, że Kadyrow znajduje się obecnie w śpiączce.

"Istotnie istnieją informacje, że Kadyrow jest w poważnym stanie, a występujące w nim choroby pogorszyły się i stały się przyczyną tego stanu” – oznajmił Jusow na swoim kanale na Telegramie.

Kadyrow został otruty?

Stan zdrowia Kadyrowa pogorszył pod koniec 2022 roku. Przywódca Czeczenów oskarżył o ten stan rzeczy byłego ministra zdrowia, byłego wicepremiera republiki Elchana Sulejmanowa.

Jak twierdzą rosyjskie niezależne źródła w internecie, gdy stan zdrowia Kadyrowa nagle i nieoczekiwanie zaczął się pogarszać, otaczający go ludzie zaczęli go zapewniać, że padł ofiarą zatrucia. Sam Kadyrow dał posłuch tym podszeptom i skierował swój gniew na Sulejmanowa. Według źródeł, Sulejmanow osobiście podał Kadyrowowi kilka zastrzyków, a ten uznał, że ma to związek z pogorszeniem się jego stanu zdrowia. W rezultacie Sulejmanow w październiku 2022 roku został usunięty ze stanowiska wicepremiera i od tego czasu nikt go nie widział.

Wcześniej część ukraińskich ekspertów wyrażała opinię, że Kadyrow mógł zostać otruty przez FSB na polecenie Putina. Tak stwierdził ekspert wojskowy Oleg Żdanow.

Według niemiecka "Bilda" przywódca Czeczenii ma problemy z nerkami. Ostatnio pojawiał się publicznie z opuchniętą twarzą i ciałem, trudno mu nawet otworzyć oczy. W ostatnich tygodniach stan Kadyrowa miał ulec znacznemu pogorszeniu.

Sam Kadyrow dementuje te pogłoski. 2 lipca opublikował nagranie wideo, na którym je lunch ze swoją prawą ręką Adamem Delimchanowem, rzekomo rannym na froncie.

Czytaj też:

"Kreml rozpocznie kolejną wojnę". Zakajew: Powodem będzie KadyrowCzytaj też:

Kto następny po Prigożynie? Rosyjski opozycjonista wskazał jedno nazwisko