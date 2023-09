Inwestycje w bezpieczeństwo

Z pewnością stajemy się jednym z głównych odbiorców amerykańskiej broni. Jednocześnie stajemy się coraz większym dłużnikiem USA – duża część tych zakupów dokonuje się przez zaciągnięcie nowych kredytów. Ciekawe, że jest to wątek praktycznie nieobecny w polskiej debacie publicznej, tak jakby rosnące w astronomicznym tempie uzależnienie finansowe od naszego transatlantyckiego sojusznika było rzeczą bezwzględnie dobrą i zawsze dla polskiego interesu narodowego korzystną. Tak jakby ogół polskich elit politycznych był święcie przekonany, że podległość Waszyngtonowi zawsze Polsce służy. Co tam długi i kredyty, skoro dzięki temu będzie bezpieczniej. Czy tak jest, to się oczywiście okaże w godzinie próby – oby nigdy do niej nie doszło.