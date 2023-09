Reakcja, nie histeria

Nie lubiłem jej wczesnych filmów, nawet jeśli przesłanie niektórych było mi bliskie. Męczył mnie ich turpizm, ale to była wówczas modna maniera odreagowywania PRL. Ale potem, po wyjeździe do Ameryki, to się zmieniło, filmy Holland zaczęły oddychać, nabrały życia.