Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Najwidoczniej ten kraj nie jest gotowy na zachodnią myśl szkoleniową, ale to doskonale wiemy. Mentalność tego kraju przecież jest wschodnia i nic dziwnego, że piłkarze nie potrafią lub nie chcą zaimplementować tego, co widzą na treningach. W konfrontacji z postępem są bezbronni niemal tak jak w konfrontacji z Albanią.

Zresztą środowisko piłkarskie w Polsce to niby jakie ma być, jak sam prezes pochodzi z branży disco polo i to on jest odpowiedzialny po części za to, czego słuchają mieszkańcy tego kraju.