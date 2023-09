Sopiński: Chcemy stać się Uniwersytetem Wymiaru Sprawiedliwości

Karol Gac: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości od września zmieniła nazwę na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. To nie tylko zmiana symboliczna, lecz także – w życiu uczelni – realna i jakościowa

Dr Michał Sopiński: To efekt pięciu lat wytężonej pracy administracyjnej, organizacyjnej i naukowo-dydaktycznej. To wielki sukces całej społeczności, która tworzy Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Podniesienie rangi uczelni ze szkoły wyższej do akademii w ciągu zaledwie pięciu lat to ewenement w skali krajowej i europejskiej. Inne uczelnie służb mundurowych, jak np. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie czy Szkoła Główna Pożarnictwa, które również zmieniły nazwę, funkcjonują w zakresie kształcenia od kilkudziesięciu lat. AWS, która powstała jako uczelnia służb mundurowych, przede wszystkim Służby Więziennej, dokonała tego awansu naukowego w przeciągu pięciu lat. Jednocześnie zmieniliśmy swój profil, uzupełniając go o kształcenie w zakresie administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości i organów bezpieczeństwa państwa.