Nie ma jak u mamy?

Eurostat przedstawił na początku września dane dotyczące wieku, w którym w poszczególnych krajach ludzie zaczynają życie na własną rękę. Wbrew powszechnemu przekonaniu na czele zestawienia nie są Włosi, ale właśnie Chorwaci. Średni wiek opuszczenia rodzinnego domu wyniósł w tym kraju w 2022 r. aż 33,4 roku. Drugie miejsce, z wynikiem 30,8 roku, zajęła Słowacja. Na podium plasują się też Grecy, którzy średnio przenoszą się „na swoje” w wieku 30,7 roku. Na samodzielność po przekroczeniu 30. roku życia decydują się również Bułgarzy i Hiszpanie (30,3), Maltańczycy (30,1) oraz Włosi (30,0). Dalej są Portugalia (29,7) oraz Słowenia (29,4). Według Eurostatu średni wiek rozpoczęcia życia na własną rękę w Polsce to 28,9 roku (mężczyźni – 29,9; kobiety – 27,8). To sporo powyżej średniej, która dla całej UE wynosi 26,4. Co ciekawe, granica przesuwa się – w 2019 r. średnia ta wynosiła 26,2. Dla kontrastu najniższy wiek „wyfrunięcia z gniazda” w 2022 r. odnotowano w Finlandii (21,3 roku), Szwecji (21,4), Danii (21,7) i Estonii (22,7). Uwagę zwraca jeden aspekt – w każdym z krajów kobiety decydują się na samodzielne życie szybciej niż mężczyźni.

Dlaczego zostają?