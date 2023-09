Srogie piguły

Michał Kołodziejczak (AgroUnia i trochę KO) poświęca swój prywatny czas dla Polski, leci do Strasburga walczyć o polskie rolnictwo, a tu z niego podśmiechujki czynią. Stop. Nie no, luuudzie. Stop. Mógłby wszakże dla egoistycznej korzyści zostać w domu i pielęgnować czule zwierzęta hodowlane, a on się dla nas spotkał z Ursulą von i poruszał tematy ważkopszeniczne! Szacunku trochę! Stop. Tymczasem złośliwie wyciągnięto mu następujący wpis na platformie X: „W dyskusji o wzwodzie ukraińskiego zboża…”. Stop.