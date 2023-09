Obalić trzeba nie rząd, tylko opozycję

O zgodzie na Zielony Ład, o polityce „kompromisu z UE”, która nie doprowadziła ani do kompromisu, ani do pozyskania funduszy europejskich, ostatnio o dziwnych kombinacjach wokół nowej przesłanki do aborcji, ale też o tym, że widoczna na ulicach polskich miast imigracja, choćby i legalna, może mieć takie same skutki, jakie widać na ulicach miast francuskich, gdzie oglądamy opłakane efekty legalnej przecież imigracji z poprzednich dziesięcioleci.

I to jest tak naprawdę polityczne niebezpieczeństwo dla partii rządzącej. Korelacja niepokoju związanego z tym, co ludzie widzą na polskich ulicach z poczuciem, że ktoś czegoś w sprawie tzw. „afery wizowej” nie mówi. Skoro są aresztowania, to chyba jest, o czym mówić. Z drugiej strony, służby działają. Wykryły problem i starają się go zneutralizować.