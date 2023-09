Wytęskniona dezercja

Czy to możliwe, by dostrzegła książki pisane przez katolików i dla katolików, a nie te, które pisane są przez wrogów Kościoła?

Owszem, to możliwe. Ale książki te muszą spełniać konkretny warunek. Otóż muszą zachęcać katolików do… dezercji.

Do dezercji, której wrogowie dogorywającej cywilizacji chrześcijańskiej wypatrują z wytęsknieniem. Do której zachęcają każdego dnia, nakłaniając katolików i konserwatystów, by odpuścili walkę o kształt państwa, polityki czy układów społecznych. Do dezercji, która pomoże im rozpocząć nowy, w ich złowrogiej nadziei, ostateczny etap walki z wszelkimi złogami chrześcijaństwa w sferze publicznej.