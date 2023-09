Sterylizacja dla dobra świata

Brytyjska organizacja Population Matters (Ludność ma znaczenie) przyznanie nagrody uzasadniła tak: „Postanawiając, że będą mieć tylko dwoje dzieci, książę i księżna Sussex kierują się troską o ich przyszłość, a ogłaszając to publicznie, dają dobry przykład innym. Mniejsze rodziny – to mniejszy [zły] wpływ na Ziemię [...]. Książęcą parę nagradzamy zatem za podjęcie światłej decyzji”.

Harry i Meghan nie po raz pierwszy występują w roli obrońców środowiska, głęboko zatroskanych o jego stan. Choć trudno nie dostrzec, że czynią to w sposób mocno wybiórczy. „Czy to ten sam Harry, który korzysta z helikoptera, by udać się z Londynu do Birmingham, i którego żona lata za Atlantyk prywatnymi samolotami swych celebryckich kolegów?” – sarkastycznie dopytywał na Twitterze Piers Morgan, znany brytyjski dziennikarz telewizyjny.

Baby doomers

Faktem jest jednak, że nie są jedyni. Alexandria Ocasio-Cortez, deputowana do Izby Reprezentantów USA, popularna na Instagramie, tak tam pisała: „W nauce panuje zgoda co do tego, że dzieciom będzie się żyło ciężko. Młodzi ludzie słusznie więc zadają sobie pytanie, czy należy je mieć”.