Czy samorządy wywiesiły białą flagę?

Rodzina czasów ponowoczesnych zaczyna tracić swoją pozycję stałego punktu odniesienia w relacjach społecznych. Kryzys rodziny to po pierwsze zachwianie pozycji instytucjonalnej, poprzez większą liczbę innych form więzi społecznych (np. związki partnerskie), które powodują, że małżeństwo (już nie tak społecznie obligatoryjne, jak w poprzednich dekadach) to jedna z wielu opcji. Wpływa to także na rozumienie rodziny (bezdzietna, wielodzietna, patchworkowa). Nie jest ona traktowana jako coś oczywistego i nie jest opcją „must have” współczesnego społeczeństwa. Generalizując – ponowoczesność przynosi radykalną zmianę w podejściu do małżeństw i rodziny, wychowania dzieci etc.

W roku 2020 zespół polskich chrześcijańskich organizacji społecznych przygotował Samorządowe Karty Praw Rodzin. Dokument ten miał na celu wsparcie rodzin. W przestrzeni medialnej pojawiały się komentarze sugerujące, że te pakiety dokumentów miały na celu walkę z polską społecznością LGBT(QIA) i pewnym sposobem myślenia o sprawach społecznych, a także z pewnymi zmianami społecznymi, które ta społeczność reprezentuje.