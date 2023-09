Kaczyński zapowiada zniesienie immunitetów. "W imię równości i uczciwości"

– Nasz program jest rozłożony na punkty, co najmniej 150, ale równie dobrze można i powiedzieć 300 różnego rodzaju punktów, ale jeden z nich jakby nie został dostrzeżony – to jest proszę państwa zniesienie immunitetów. My chcemy znieść immunitety – podkreślił wicepremier w Poznaniu.

Kaczyński zaznaczył, że PiS chce znieść immunitety "właśnie w imię tej zasady równości i uczciwości". – Zobaczymy, jak w tej sprawie, bo przecież oni (przeciwnicy) bardzo często się w tej sprawie wypowiadali właśnie "za", jak w tej sprawie wypowiedzą się nasi obecni przeciwnicy – prezes PiS.

Postulat dot. immunitetów znaleźć można w dziale "ustrój" programu Prawa i Sprawiedliwości. "Podejmiemy działania zmierzające do zniesienia instytucji immunitetu formalnego. Wymóg uzyskania zgody na ściganie powinien być stosowany wyłącznie do prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, jako że te instytucje mogą być stosowane przez jednostki do obstrukcji działań parlamentarzystów" – czytamy.

Kaczyński ostrzega przed Trzaskowskim

Szef PiS odniósł się także do pogłosek, jakoby w PO był plan zastąpienia Donalda Tuska Rafałem Trzaskowskim (w roli kandydata opozycji na premiera).

– Wzywam wszystkich naszych kandydatów do walki! I proszę być odpornym na różnego rodzaju zabiegi drugiej strony. Trzeba uważać na Rafała Trzaskowskiego, który jest skrajnym lewicowcem niszczącym polską kulturę i cywilizację chrześcijańską – stwierdził Kaczyński.

– My uznajemy wolność obywateli, a fundamentem władzy jest zwykła, ludzka uczciwość. Nasi przeciwnicy tych zasad nie uznają. Musimy pokonać naszych przeciwników politycznych, dlatego trzeba pokazywać kim oni są. Donald Tusk dostał funkcję i pieniądze, a teraz kolejne zadanie, aby wygrać wybory. Tusk konsultował sprawę wieku emerytalnego w Polsce ze stroną niemiecką, dlatego oni nie mogą powrócić do władzy. Nasza partia nie musi się słuchać ani Berlina ani Brukseli. Tu jest Polska! I my mamy Polskę w sercu – podkreślał prezes PiS.

Czytaj też:

Kaczyński: Ten Tusk ostatnio nagle zmienił zdanieCzytaj też:

Orędzie Witek. "Opozycja kreuje medialne manipulacje"