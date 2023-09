Kim Dzong Un przekaże broń Putinowi? Gen. Milley: To nie będzie decydujące

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley powiedział, że potencjalna umowa zbrojeniowa między Koreą Północną a Rosją, może nie mieć większego wpływu na przebieg inwazji Rosji na Ukrainę.

– Czy byłaby to ogromna różnica? Jestem co do tego sceptyczny – powiedział gen. Milley w piątek. – Wątpię, żeby to było decydujące – doprecyzował, cytowany przez Associated Press.

Jednocześnie gen. Mark Milley podkreślił, że niedawne spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, prawdopodobnie doprowadzi do porozumienia zbrojeniowego między obydwoma krajami.

Analitycy ds. obronności spekulują, że Korea Północna wyśle Rosji lżejszą broń strzelecką w zamian za zaawansowaną broń i technologie satelitarne. Gen. Mark Milley przebywa w ten weekend w Oslo w Norwegii, aby spotkać się z innymi wojskowymi NATO, aby omówić wsparcie dla Ukrainy i inne kwestie bezpieczeństwa.

USA: Rosja jest zdesperowana

– Obecnie widzimy, jak Rosja jest dość zdesperowana i szuka wsparcia ze strony Korei Północnej – powiedziała w czwartek zastępca sekretarza prasowego Pentagonu, Sabrina Singh. – Dostarczenie jakiegokolwiek rodzaju amunicji doprowadziłoby do dalszego kontynuowania wojny – dodała.

Spotkanie przywódców Rosji i Korei Płn. miało miejsce w momencie, gdy Pjongjang zwiększył presję militarną na USA i Koreę Południową. W ostatnich miesiącach Północ przeprowadziła liczne testy rakietowe, a w zeszłym tygodniu ochrzciła swój pierwszy okręt podwodny zdolny do przenoszenia broni nuklearnej.

Tymczasem Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę, która trwa już od ponad półtora roku. Według doniesień, Rosja, objęta zachodnimi sankcjami, znajduje się w defensywie przeciwko ukraińskiej armii wyposażonej w zachodnią broń.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma w nadchodzącym tygodniu złożyć wizytę w Waszyngtonie i spotkać się z prezydentem Joe Bidenem i członkami Kongresu. Wizyta odbędzie po ogłoszeniu przez USA dodatkowego wsparcia dla Ukrainy, ale także w obliczu pogłębiającego się politycznego podziału dot. zakresu dalszego wsparcia dla wysiłków wojennych Kijowa.

Czytaj też:

Erodgan: Turcja może rozstać się z UECzytaj też:

Wysłannik papieża w Chinach. "Władze zainteresowane misją Watykanu"