Sondaż: PiS na czele, niespodzianka na trzecim miejscu

Najnowsze badanie poziomu poparcia dla partii politycznych przygotowała pracownia IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu. Wynika z niego, że to Zjednoczona Prawica jest w tej chwili najbliżej wyborczego zwycięstwa. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska. Renesans poparcia zanotowała za to Trzecia Droga, która po kilku tygodniach powróciła na podium.

Ogółem w Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań. Jak podaje IBRIS, w grupie badanych przybyło osób niezdecydowanych. Więcej osób zamierza także pójść na wybory, które zarządzono na dzień 15 października.

Wyniki najnowszego sondażu

Według IBRiS, na obóz rządzący chce w tej chwili głosować 32,6 proc. badanych. To więcej o 0,2 pkt. proc. niż w poprzednim badaniu tej pracowni. Koalicja Obywatelska może pochwalić się poparciem 26,6 proc. ankietowanych (to spadek aż o 4 pkt. proc.). Trzecia Droga uzyskała wynik 10,6 proc., co oznacza wzrost o 1,6 pkt. proc.

Na dalszych miejscach znalazły się Nowa Lewica z wynikiem 9,9 proc. (wzrost o 2,2 pkt. proc.) oraz Konfederacja, na którą chęć głosowania wyraziło 9,5 proc. respondentów (spadek o 2,3 pkt. proc.).

Do Sejmu nie weszliby Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 1,5 proc. Poparcie dla ruchu Polska Jest Jedna wyniosło 0 proc.

9,2 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Przed miesiącem odsetek ten wynosił 8,5 proc.

Coraz więcej osób chce iść na wybory. W badaniu IBRiS 58,6 proc. badanych wskazało, że odda swój głos 15 października. 36,6 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie zamierza brać udziału w głosowaniu.

Polacy zostali również zapytani o to, kto po wyborach stworzy rząd. 35,6 proc. wskazało na Zjednoczoną Prawicę, a 27,6 proc. - na opozycję. Według 20,1 proc. nie uda się stworzyć rządu. 16,7 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Badanie zrealizowano w dniach 15-17 września metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAIT) na grupie 1000 osób.