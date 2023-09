Rzecznik PiS uderza w TVN. "Z marginalnej sprawy próbujecie robić kampanię Tuskowi"

Temat migracji zdominował ostatnie tygodnie kampanii wyborczej. Opozycja zarzuca rządzącym, że otworzyli granice dla tysięcy imigrantów i podnosi kwestię tzw. afery wizowej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że zarzuty są bezpodstawne i to Platforma Obywatelska po dojściu do władzy otworzy kraj na migrantów.

PiS zapowiedziało w poniedziałek akcję przyklejania wyników głosowań w Parlamencie Europejskim na drzwiach biur polityków PO.

Bochenek: Próbujecie robić kampanię Tuskowi

– Państwo ze stacji wiadomej, tej, która wspiera Donalda Tuska – już nie muszę kolejny raz reklamować, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że sztab przy Wiertniczej działa – z pewnego promilowego incydentu, zupełnie marginalnej sprawy próbujecie robić kampanię Donaldowi Tuskowi i czynicie zarzut państwu polskiemu za to tylko, że służby zadziałały w porę, na czas, z wyprzedzeniem – powiedział na konferencji prasowej rzecznik PiS, zwracając się do przedstawicieli TVN.

– Wiem, że to jest nie do myślenia, bo za czasów PO, wtedy, kiedy były różnego rodzaju nadużycia, o czym służby konsularne w różnego rodzaju raportach informowały, nie było żadnych politycznych decyzji związanych chociażby z dymisją szefa MSZ. Nie wyciągano konsekwencji – zauważył Rafał Bochenek.

"Chaos, awantura, brak jakiejkolwiek stabilizacji"

Polityk odniósł się również do wyników badań, które wskazują na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 15 października. – Oczywiście robimy wszystko, aby te sondaże, te badania opinii publicznej się potwierdziły. Pracujemy ciężko w terenie, chcemy doprowadzić do tego, że to właśnie obóz Zjednoczonej Prawicy zwycięży trzeci raz z rzędu i będzie prowadził sprawy polskie w dobrym kierunku – stwierdził rzecznik prasowy PiS.

– Natomiast to, co mogę powiedzieć, komentując wyniki partii opozycyjnych, to to, że głosując na jakąkolwiek partię opozycyjną, otwieracie państwo Donaldowi Tuskowi drogę do władzy i skazujecie Polskę na wielki chaos, awanturę, brak jakiejkolwiek stabilizacji i decyzyjności w tych kluczowych, jakże ważnych momentach, chociażby z punktu widzenia tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą – mówił Bochenek.

