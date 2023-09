Dwa kraje UE potępiły Polskę. Chodzi o decyzję Morawieckiego

Hiszpania i Francja uważają, że zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy wprowadzony przez Polskę, Słowację i Węgry jest nielegalny i zagraża europejskiej solidarności.

Jak podał Reuters, minister rolnictwa Hiszpanii stwierdził, że jednostronny zakaz importu ukraińskiego zboża przez którekolwiek państwo członkowskie Unii Europejskiej wydaje się nielegalny i dodał, że "Komisja Europejska musi ocenić”, czy którekolwiek państwo UE naruszyło jakiekolwiek unijne prawa.

Francuski minister rolnictwa Marc Fenault również skrytykował decyzję Polski, Słowacji i Węgier, twierdząc, że podważają one europejską solidarność.

– Jedność jest konieczna dla solidarności... Musimy zachować te dwa elementy, w przeciwnym razie projekt europejski będzie zagrożony. Jednolity rynek jest elementem fundamentalnym – powiedział.

Embargo na ukraińskie zboże

Pięć krajów UE – Rumunia, Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja – odnotowało gwałtowny wzrost importu ukraińskiego zboża po inwazji rosyjskiej, co zakłóciło lokalne rynki i wywołało protesty rolników. W efekcie nacisków tej grupy państw, UE zatwierdziła ograniczenia handlowe do 15 września. Pomimo apeli i wezwań do przedłużenia embarga, Komisja Europejska zniosła jednak ograniczenia w imporcie zbóż z Ukrainy.

Słowacja, Polska i Węgry, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ogłosiły, że ich rynki nadal będą zamknięte dla ukraińskich produktów rolnych. O taką samą decyzję apelują do swojego rządu rolnicy w Rumunii. W odpowiedzi Ukraina przekazała, że pozwie Polskę, Węgry i Słowację i poprosi o arbitraż Światową Organizację Handlu.

Rumuński rząd oświadczył, że zaczeka, aż Ukraina przedstawi w poniedziałek swój plan zapobiegania niepożądanym ruchom na rynku zboża, zanim podejmie decyzję, w jaki sposób chronić rumuńskich rolników

17 września 2023 r. UE wezwała Polskę, Węgry i Słowację do konstruktywnego traktowania dostaw ukraińskiego zboża.

Czytaj też:

Polska utrzyma embargo na ukraińskie zboże. Zełenski reagujeCzytaj też:

Ukraińskie zboże. Szmyhal znów ostro o Polsce