Kobosko: Na marsz Platformy przyjdą przekonani wyborcy

W poniedziałek Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych spot zachęcający do wzięcia udziału w marszu 1 października w Warszawie. W nagraniu wykorzystano ujęcia z wieców Koalicji Obywatelskiej i marszu 4 czerwca oraz fragmenty wystąpień lidera Platformy Obywatelskiej.

– Stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz, rozliczyć tę władzę. Żeby Polska znowu była wolna od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. 1 października w samo południe spotkamy się w Warszawie – powiedział w najnowszym spocie Donald Tusk.

Trzecia Droga nie pójdzie z Tuskiem

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że Trzecia Droga nie ma zamiaru brać udziału w marszu zapowiedzianym przez PO. – Nie ma co konkurować. Jeżeli ktoś organizuje wspaniałe wydarzenie, to trzeba to uszanować. Mamy swoją propozycję – zapowiedział w programie "Gra o głosy" Wirtualnej Polski i Radia Zet lider ludowców.

Przypomnijmy, że "marsz miliona serc" ma być wyrazem solidarności z panią Joanną z Krakowa. W poprzednim wiecu Platformy Obywatelskiej – 4 czerwca – Trzecia Droga brała udział, choć jej liderzy nie zabrali głosu ze sceny podczas wydarzenia.

"Ryszard i Michał będą na tym marszu"

– Dajcie nam wszystkim popracować i przeprowadzić trasę wyborczą. Koalicja Obywatelska też ma do tego święte prawo. KO organizuje marsz 1 października w Warszawie. My w ten weekend będziemy w bardzo wielu miejscach. Jednak wybory parlamentarne nie rozstrzygną się w Warszawie i nie zdecydują się w grupie już przekonanych. A na marsz Platformy przyjdą przekonani wyborcy – ocenił na antenie Radia Zet wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.

Polityk poinformował, że ponieważ startuje w wyborach do Sejmu z pierwszego miejsca na liście Trzeciej Drogi w Warszawie, to zdecydował się uczestniczyć w marszu 1 października. – Skoro to jest mój okręg wyborczy, chcę tutaj być i rozmawiać z wyborcami, także z wyborcami PO – powiedział Kobosko. – Wiem, że Ryszard Petru już publicznie deklarował, że zamierza wziąć udział, więc Ryszard i Michał będą na tym marszu – podkreślił.

