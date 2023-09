"Nie robi na nas wrażenia". Jest reakcja rządu na skargę Ukrainy ws. zboża

Ukraina złożyła skargę do Światowej Organizacji Handlu na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne – przekazała agencja prasowa Reutera.

W piątek Komisja Europejska ogłosiła decyzję o zniesieniu embarga na zboże z Ukrainy w pięciu krajach członkowskich Unii Europejskiej (Polska, Bułgaria, Węgry, Słowacja, Rumunia). Od soboty Ukraina miała wprowadzić "skuteczne środki kontroli" eksportu czterech zbóż, tak aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiednich krajach. W poniedziałek członkowie rządu w Kijowie przedstawili swoje propozycje w Brukseli. Ukraiński resort gospodarki chce wydawać eksporterom pozwolenia, które byłyby konsultowane z Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ale nawet jeżeli jakiś kraj uznałby, że wwóz na jego terytorium zakłóci sytuację na rynku, to i tak ostateczną decyzję podejmowałoby Ministerstwo Gospodarki Ukrainy.

"Skarga Ukrainy nie robi na nas wrażenia"

– Wspieramy Ukrainę przed napaścią rosyjską. To jest również kwestia naszego bezpieczeństwa. (...) Ale nie może być tak, że gdy są zagrożone nasze interesy gospodarcze czy rolne, że my się będziemy w jakiś sposób cofać przed taką presją moralną czy jakiegoś innego rodzaju, np. prawną. My podtrzymujemy swoje stanowisko. Skarga do Światowej Organizacji Handlu nie robi na nas wrażenia – powiedział w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News rzecznik prasowy rządu Piotr Müller. – Nie mamy zamiaru się cofać z tego embarga – dodał.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że stanowisko polskich władz jest trafne, ponieważ wynika m.in. z analizy ekonomicznej i uprawnień związanych zarówno z prawem unijnym, jak i międzynarodowym.

Napięte relacje z Ukrainą. Duda spotka się z Zełenskim w Nowym Jorku