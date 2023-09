Abp Szewczuk: Mit rosyjskiej kultury stał się ideologią ruskiego miru

Ukraiński arcybiskup odwołał się m.in. do zakończonego w czwartek Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i spotkania z papieżem Franciszkiem.

Podsumowując sytuację Ukrainy w 83. tygodniu wojny, abp Szewczuk zauważył, że wróg używa przeciw jego ojczyźnie wszelkiej możliwej broni, od łodzi podwodnych po najnowocześniejsze rakiety i lotnictwo strategiczne.

Wojna na Ukrainie

– Na całej linii frontu toczą się ciężkie i krwawe walki – mówił zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Dodał, że łamiąc wszelkie normy prawa międzynarodowego, rosyjski okupant bezlitośnie atakuje zaludnione obszary Ukrainy. W tych dniach ponownie setki ukraińskich miast i wsi w obwodach charkowskim, ługańskim, donieckim, zaporoskim, chersońskim, odeskim i sumskim znalazły się pod ciężkim rosyjskim ostrzałem. Rosjanie próbują też zniszczyć ukraińskie zboże. Infrastruktura ukraińskich portów po raz kolejny została uszkodzona.

– Ale nasza armia, nasze dziewczęta i chłopcy, krok po kroku wyzwalają ukraińskie miasta i wsie. Modląc się za nich, dziękując za ten przeżyty tydzień i zwycięstwa nad wrogiem, mówimy: Ukraina stoi, walczy i modli się! – oświadczył abp Szewczuk.

Szczególne spotkanie

W cotygodniowym orędziu ukraiński arcybiskup zdał też sprawę z zakończonego w czwartek synodu i spotkania z papieżem.

– Spotkanie z Ojcem Świętym było dla nas szczególne. Należy podkreślić, że podczas rozmowy z nami sam się korygował, eliminując różne nieporozumienia, które wiązały się z jego wypowiedziami. Biskup Rzymu bardzo uważnie wysłuchał bólu i rozczarowania, które przedstawili mu nasi biskupi. Wyjaśniliśmy mu w jasny i zrozumiały sposób, że mit o wielkiej rosyjskiej kulturze przekształcił się w ideologię "rosyjskiego świata", którą uczeni określają dziś nowym terminem "raszyzm". Słuchając nas, Ojciec Święty powiedział: "Wiem, że cierpicie, ponieważ czasami wątpicie, czy papież jest z wami. Zapewniam was, że jestem z Ukrainą, z narodem ukraińskim". Odnosząc się do najnowszych ideologii, powiedział: "To po prostu tragedia, kiedy wielka kultura zostaje wydestylowana przez manipulację świeckiej władzy państwowej i zamienia się w ideologię, która zabija. A kiedy ta ideologia atakuje Kościół, jest to wielka tragedia dla chrześcijan naszych czasów". Dlatego dziś mówimy: nasi biskupi wypełnili swoją misję i powracają do swojego narodu, aby nadal modlić się i pracować na chwałę Boga i dla dobra narodu ukraińskiego – powiedział zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

