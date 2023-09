Rząd przyjmie specjalną uchwałę. Premier: Musimy to zrobić

"Na południu Europy mamy do czynienia z kolejną wielką falą nielegalnych imigrantów. Potrzebujemy europejskiego planu walki z problemem, którego symbolem jest dziś włoska Lampedusa. Tym rozwiązaniem nie jest relokacja nielegalnych migrantów. Dlatego nasz rząd przyjmie dziś uchwałę w sprawie planu UE odnoszącego się do migracji" – czytamy na profilu PiS na portalu X. Partia pokazała kolejny spot z udziałem szefa rządu. Nagranie zrealizowano w Tarnobrzegu.

– Rząd PiS przyjmie specjalną uchwałę, w której wyrazimy sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Dlaczego musimy to zrobić? Bo szefowa KE Ursula von der Leyen, po wizycie na włoskiej wyspie Lampedusa, ogłosiła kolejny fatalny plan dla Europy. Za nic europejscy biurokraci mają bezpieczeństwo naszego kontynentów, a więc również bezpieczeństwo polskich rodzin, kobiet i dzieci – mówi w spocie premier Mateusz Morawiecki.

– Tutaj rynek w Tarnobrzegu. Wokół sami uśmiechnięci ludzie. Spacerują, robią zakupy, spotykają się z przyjaciółmi. Zapytałem, czy są u nich dzielnic pełne nielegalnych migrantów. Oczywiste, że nie ma. Nie ma też ich w Krakowie, Warszawie, Sopocie i Wrocławiu. Nigdzie w Polsce nie ma dzielnic grozy. Nie ma, bo rząd PiS, wbrew temu co teraz opowiada Donald Tusk, skutecznie broni naszych granic przed falą nielegalnych migrantów. Tusk udaje teraz, że troszczy się o polskie bezpieczeństwo. Wolne żarty. Tusk to groźny człowiek. Trzeba ochronić Polskę przed Tuskiem – podkreśla szef rządu.

Komentarze posłów PiS

Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy posłów PiS. "Potrzebujemy realnego planu walki z problemem nielegalnych imigrantów, a nie ich przymusowej do Polski, czy innych krajów UE. Dlatego Rząd RP przyjmie dziś uchwałę ws. planu UE odnoszącego się do migracji!" – pisze wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

Robert Gontarz przekonuje: "Tusk, to groźny człowiek, który od razu po wyborach, gdy zdejmie maskę patrioty, zacznie realizować berlińsko-brukselskie plany. Już raz groził Polakom, że nieprzyjęcie nielegalnych imigrantów doprowadzi do ukarania Polski. My obronimy piękno naszej Ojczyzny".

