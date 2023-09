Prezes partii Nowa Nadzieja i współprzewodniczący Konfederacji opublikował we wtorek na platformie X post, w którym skomentował skargę Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne.

"Ukraina zawsze będzie starała oprzeć się na Niemczech"

Jak poinformował wiceminister rozwoju gospodarki, handlu i rolnictwa Ukrainy Taras Kaczka, Ukraina przygotowuje się do działań odwetowych na polskim eksporcie owoców i warzyw za odmowę zniesienia embarga na ukraińskie produkty rolne.

"Dostarczyliśmy naszemu sąsiadowi mnóstwo broni, amunicji i pieniędzy. Zaopiekowaliśmy się milionami uchodźców. Co otrzymaliśmy w zamian? Pozwy i restrykcje w handlu. Ukraina zawsze będzie starała oprzeć się na Niemczech. Tak było kiedyś, tak jest teraz, tak będzie w przyszłości. Polacy robili, co tylko mogli, a nawet więcej, by pomóc Ukrainie. W tym samym czasie Niemcy, które próbowały oprzeć swoją energetykę i przemysł o rosyjski gaz, robiły co mogły, żeby jak najmniej broni trafiło na Ukrainę" – czytamy w poście prezesa partii Nowa Nadzieja.

Mentzen: Ukraińcy wykorzystali frajerstwo polskiego rządu

Lider Konfederacji podkreślił, że w polityce zagranicznej liczą się interesy, a nie sympatia. Zwrócił również uwagę, że Ukraińcy wykorzystali polski rząd. "Gdzie jest wdzięczność Ukrainy? Gdzie jest wielka osobista przyjaźń prezydenta Andrzeja Dudy i Zełenskiego? Po raz kolejny okazuje się, jak zawsze, że w polityce zagranicznej liczą się interesy, a nie sympatia. Ukraińcy bezwzględnie wykorzystali frajerstwo polskiego rządu, podkreślali swoją sympatię, której oczywiście nie było, brali kasę, a teraz będą nam wypowiadać wojnę handlową. Uważam, że Ukraina robi błąd. Wojna jeszcze się nie skończyła, a Ukraina bardzo potrzebuje każdej pomocy. Skąd więc ten atak na Polskę? Trzeba też zapytać, dlaczego Unia Europejska staje w tym sporze nie po stronie Polski, czyli członka UE, tylko Ukrainy? Dlaczego chce, żeby niespełniające świętych unijnych norm ukraińskie zboże, zalało Polskę i zniszczyło polskie rolnictwo?" – pytał.

Polityk dodał, że rolnictwo na Ukrainie jest opanowane przez wielkie agroholdingi, należące głównie do zachodnich korporacji, a rząd ukraiński nie walczy teraz z Polską o swoich rolników, tylko o interes korporacji z Niemiec, Danii czy Holandii. Prezes partii Nowa Nadzieja ocenił, że to działania narażające interes swojego kraju. Ucierpią na tym też zwykli Ukraińcy, ponieważ Polska musi konkretnie zareagować.

"Spór pomiędzy zachodnimi korporacjami a polskimi rolnikami"

Mentzen zauważył, że obecnie mierzymy się ze sporem, którego uczestnikami są zachodnie korporacje (wspierane przez Unię Europejską i Ukrainę) oraz polscy rolnicy. Przedsiębiorca dodał, że to "walka o pieniądze, wpływy i interesy", a każdy stara się o nie zabiegać.

"Każdy poza Polakami i polskimi politykami, którzy chwalili się tym, że nie załatwiają nic dla Polski, tylko dla Ukrainy, którzy wprost przedstawiali się jako słudzy narodu ukraińskiego, którzy każdego, kto miał inne spojrzenie na tę histerię, próbowali sprowadzić do roli ruskiego agenta. Dlatego dbajmy wreszcie o polskie interesy. Nie ma żadnego powodu, żeby finansować utrzymanie Ukraińców w Polsce. Nie ma żadnego powodu, żeby finansować Ukraińcom prawie darmowe kredyty na zakup nieruchomości w Polsce. Nie ma żadnego powodu, żeby Ukraińcy otrzymywali prawo do polskiej emerytury po przepracowaniu zaledwie jednego dnia w Polsce. Nie jesteśmy na tyle bogaci, żeby utrzymywać sąsiedni naród" – napisał w poście.

"Histerię związaną z wirusem zakończyła histeria związana z Ukrainą. Co będzie kolejne? Jaki teraz odlot zafundują nam politycy i media?" – pytał Mentzen.

