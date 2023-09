Śpiesz się po Walii!

Spośród około 35 tysięcy walijskich dróg, ograniczenie to będzie obowiązywać na ponad 1/3, czyli 12 500 kilometrach. Walijskie władze nie ukrywają, że celem nowych przepisów jest „zachęcenie” kierowców do chodzenia lub poruszania się na rowerach. Rzeczywiście, wygląda na to, że jazda na rowerze będzie niebawem szybszym niż samochód środkiem lokomocji pomiędzy walijskimi miasteczkami. Dobrze wytrenowany rowerzysta jest przecież w stanie poruszać się na swoim pojeździe ze znacznie większą prędkością niż 32 km/h, zwłaszcza, gdy zdarzy mu się zjeżdżać z górki.

Kłopotem dla masowego przesiadania się Walijczyków na rowery może być jedynie miejscowy klimat.