Morawiecki mocno o PO: Wyobrażacie sobie większą głupotę, podłość i hańbę?

Prawo i Sprawiedliwość pokazało w niedzielę nowy spot dot. bezpieczeństwa Polski. Film wywołał mocne poruszenie. Zwolennicy PiS nie zostawiają suchej nitki na rządach PO-PSL, z kolei krytycy obecnej władzy przekonują, że nagranie to prezent dla Moskwy.

Jak przekazał na nagraniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, rząd Tuska w razie wojny "był gotowy oddać połowę Polski". Plan użycia Sił Zbrojnych zatwierdzony przez ówczesnego szef MON Klicha zakładał, że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie dwa tygodnie, a po siedmiu dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły.

Doktryna PO

We wtorek premier Mateusz Morawiecki odwiedził Otwock, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Szef rządu nawiązał do tez zawartych w najnowszym spocie PiS dotyczących doktryny obronnej z czasów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak powiedział, PO "zgotowała nam taki los, że w ich doktrynie wojennej, obronnej wycofali się na linii Wisły".

– Cała połać kraju miała być pozostawiona na żołnierzy, a o ile mi wiadomo Otwock jest po wschodniej części Wisły, a więc i część Warszawy byłyby pozostawione na pastwę ruskich sołdatów. To jest doktryna Platformy Obywatelskiej, bronić się na linii Wisły – powiedział.

Morawiecki pytał, jak można było doprowadzić do takiego zagrożenia oraz jak można było likwidować jednostki wojskowe.

– Czy wyobrażacie sobie większą głupotę, większą podłość, większą hańbę, niż nie bronić polskich granic? A to zakładała doktryna wojskowa z czasów Platformy Obywatelskiej. Panie Tusk, Panie Klich, zapadnijcie się pod ziemię – stwierdził.

Kwestia migracji

Premier mówił także o kwestii migracji i planach Unii Europejskiej z nią związanych. Skrytykował również Brukselę, mówiąc, że unijni politycy "chcą wpuścić sobie wszystkich" migrantów.

– Nas do niczego nie mają prawa zmuszać i do niczego nas nie zmuszą. Nawet jeśli będzie Tusk, Merkel, von der Leyen, Weber i kogo tam sobie jeszcze do pomocy wezmą. Nie zgodzimy się na to, bo jesteśmy państwem suwerennym – dodał szef rządu.

