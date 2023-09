Sojusznik Rosji wzywa Moskwę do negocjacji z Ukrainą

Prezydent Iranu Ebrahim Raisi zadeklarował gotowość pełnienia roli mediatora między Ukrainą a Rosją podczas ewentualnych negocjacji pokojowych. Jak podaje "Newsweek”, irański przywódca wydał odpowiednie oświadczenie podczas 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

– Wielokrotnie wskazywaliśmy, że jesteśmy gotowi do mediacji w celu doprowadzenia do zaprzestania działań wojennych między Federacją Rosyjską a Ukrainą – powiedział.

Jednocześnie Raisi potępił USA za wspieranie Ukrainy w sferze militarnej i gospodarczej. Jego zdaniem zamiast tego Stany Zjednoczone powinny "przyczynić się do zaprzestania działań wojennych i promować pokój”.

Wcześniej informowano, że pod koniec czerwca prezydent Rosji Władimir Putin przeprowadził rozmowy z irańskim prezydentem i pozyskał jego wsparcie. Od wielu miesięcy Iran dostarcza Rosji broń, którą wojska agresora używają przeciwko Ukrainie.

Biden wzywa do wspierania Ukrainy

Podczas swojego przemówienia na sesji generalnej ONZ prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podkreślił potrzebę dalszego wsparcia dla Ukrainy.

– Spotykamy się tutaj po raz kolejny w bardzo ważnym punkcie zwrotnym w historii świata, kiedy oczy całego świata, nas wszystkich, patrzą na was. Jako prezydent Stanów Zjednoczonych rozumiem, jaki obowiązek ma mój kraj, by przewodzić w tym krytycznym momencie – zwrócił się do uczestników szczytu w Nowym Jorku prezydent USA.

Prezydent USA wezwał zachodnich przywódców, aby przeciwstawili się "otwartej agresji” Rosji i przestrzegł przed strasznymi konsekwencjami, jeśli tego nie zrobią.

– Rosja wierzy, że świat się zmęczy i pozwoli jej atakować Ukrainę bez konsekwencji. Jeśli dla uspokojenia agresora porzucimy podstawowe zasady Karty Narodów Zjednoczonych, czy którekolwiek państwo członkowskie może mieć pewność, że jest chronione? Jeśli pozwolimy na podział Ukrainy, czy niepodległość jakiegokolwiek narodu będzie bezpieczna? – pytał Biden w trakcie swojego wystąpienia.

