Prezes PiS: Holland obraża polski mundur. To haniebne przedsięwzięcie

W środę we Wrocławiu zorganizowano konwencję wojewódzką Prawa i Sprawiedliwości. Głos zabrał prezes partii. Wicepremier odniósł się do głośnego filmu Agnieszki Holland, który wejdzie do kin w najbliższy piątek: – Film Agnieszki Holland obraża polski mundur. To szerokie, haniebne przedsięwzięcie. PO proponuje nam wielkie nieszczęście i my musimy je odeprzeć.



– Polska jest państwem demokratycznym. Jesteśmy narodem tolerancyjnym, to wynika z naszej tradycji. Gwarantem zachowania tego jest rząd Prawa i Sprawiedliwości – powiedział Jarosław Kaczyński.

– Bogactwem i siłą Europy jest jej różnorodność oraz suwerenność państw. Nie zgadzamy się na powstanie żadnego imperium, a zwłaszcza niemieckiego. Nasza polityka międzynarodowa jest w interesie narodu. Polska jest państwem równym z innymi – wskazywał szef PiS.

Skandaliczna scena z polskim żołnierzem

Do sieci trafił kolejny fragment "Zielonej Granicy". W tej scenie widać, jak polski żołnierz kruszy termos, aby imigrant nieświadomie połknął szkło. Widzimy, jak żołnierze znęcają się nad imigrantami. Jeden z Polaków podnosi termos imigranta i rozbija go o pobliskie drzewa, tak aby skruszyć szklane wnętrze. Dzięki temu mężczyzna pijąc, nieświadomie połknie szkło.

Na filmie żołnierz rzuca migrantom termos przez ogrodzenie i krzyczy "na zdrowie". Cudzoziemiec pije z termosu, a następnie zaczyna tarzać się z bólu i pluć krwią.

To kolejna szokująca scena z filmu, która przedostała się do sieci. W poprzednim fragmencie funkcjonariusze Straży Granicznej są zaprezentowani, jako bezwzględni sadyści, którzy znęcają się nad bezbronnymi imigrantami.

W pewnym momencie na filmie widać, jak strażnicy przerzucają przez drut kolczasty kobietę. Funkcjonariusze przeklinają i wyżywają się na migrantach, krzyczą na nich i każą im być cicho.

Czytaj też:

Ziobro o scenie z "Zielonej granicy": Holland kontynuuje dzieło ojca