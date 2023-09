Prezydent: Celem jest udzielenie Ukrainie takiego wsparcia, by wyparła Rosjan

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu TVP, przy okazji udziału w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. –Imperializm rosyjski odżył. Pierwszym, który spojrzał na to wizjonersko był nasz Prezydent Lech Kaczyński. Dziś widzimy, jak jego słowa się spełniają. Agresja na Ukrainę jest faktem – wskazał polityk.

– Polacy otworzyli swoje serca, przyjęli miliony uchodźców wojennych. Daliśmy i dajemy ogromną pomoc, bo rozumiemy co to znaczy, że ktoś został napadnięty przez agresora. Chcemy, by Ukraina się obroniła bo to jest także w interesie Polski.Od samego początku mówimy, że prymat prawa międzynarodowego powinien zostać przywrócony. Celem, który powinien zostać zrealizowany przez wspólnotę międzynarodową jest udzielenie Ukrainie takiego wsparcia, by zdołała wyprzeć Rosjan ze swoich międzynarodowo uznanych terytoriów – przekonywał prezydent Duda.

Prezydent: Każdy kraj ma swoje interesy

Przywódca odniósł się także do trwającego sporu z Ukrainą, którego zarzewiem jest kwestia embarga nałożonego przez Polskę na ukraińskie zboże.

– Każdy kraj ma swoje interesy. My jako polskie władze mamy obowiązek przede wszystkim pilnować polskich interesów i to robimy od samego początku. Pomoc, która była przez nas wysyłana na Ukrainę - szczególnie ta militarna - wynikała także z kalkulacji naszego bezpieczeństwa. W naszym interesie jest to, żeby polski rolnik był bezpieczny i mógł spokojnie realizować swoje zadania. Jesteśmy samowystarczalni żywnościowo, mamy swoje zboże. Sytuacja, w której miliony ton zboża z Ukrainy są wlewane na nasz rynek, jest z naszego punktu widzenia sytuacją nie do przyjęcia – wyjaśnił

Andrzej Duda zapewnił, że "tranzyt przez Polskę ukraińskiego zboża cały czas trwa. Zboże to idzie w świat. Nie chcemy tylko, aby zalewało nasz rynek".

