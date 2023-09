Wielowątkowe afery korupcyjne. Kulisy tzw. Marokogate w PE

Wielowątkowe afery korupcyjne i bezkarność podejrzanych o branie łapówek europosłów, czyli kulisy tzw. Marokogate w Parlamencie Europejskim.

Kto i dlaczego ukrył torbę z pieniędzmi w koszu na śmieci w gmachu europarlamentu? Jak to możliwe, że podejrzani o korupcję europosłowie prosto z aresztu wrócili do pracy w PE? Co wspólnego z aferą korupcyjną ma marokański ambasador Abderrahim Atmoun urzędujący w Polsce? Czy służby specjalne Maroka mogą wpływać na liderów Europy? Czym, według naszych rozmówców, mógł być szantażowany hiszpański premier Pedro Sánchez, który podjął decyzję popierającą roszczenia marokańskiego króla do Sahary Zachodniej? Jakie powiązania z oskarżonymi o korupcję europosłami miała organizacja przygotowująca nieprzychylne Polsce raporty, które stanowiły jedną z oficjalnych podstaw przyjęcia przez Parlament Europejski rezolucji krytykujących praworządność w Polsce?

"Magazyn śledczy Anity Gargas" w czwartek o 22:30 w TVP1.

Czytaj też:

Kto i dlaczego uderza w strategiczne inwestycje polskiego rząduCzytaj też:

Kulisy skandalu z udziałem znanego z afery hazardowej biznesmena