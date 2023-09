Ziobro nie gryzł się w język: Jeszcze niedawno nikt by w to nie uwierzył

"Zielona granica" to film przedstawiający, zdaniem Holland, "prawdziwą" sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Obraz opowiada bowiem o kryzysie na granicy z perspektywy "uchodźców", polskich aktywistów i strażników granicznych. Bohaterami są: rodzina z Syrii, nauczyciel angielskiego z Afganistanu oraz młody funkcjonariusz Straży Granicznej. W filmie zobaczymy m.in. Macieja Stuhra, Maję Ostaszewską, Tomasza Włosoka czy Agatę Kuleszę.

W środę w Warszawie odbyła się premiera filmu Agnieszki Holland pt. "Zielona granica". Film wejdzie do kin w piątek, jednak już teraz budzi ogromne kontrowersje. Szczególnie, że do mediów przedostają się kolejne fragmenty "Zielonej granicy", pokazujące, jaki jest wydźwięk produkcji – uderza w funkcjonariuszy chroniących granic, idealizując jednocześnie nie tylko samych migrantów, ale także aktywistów.

Ziobro: Znamy to z propagandy hitlerowskich Niemiec

Do sprawy filmu Holland odniósł się ponownie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk podkreślił, że przedstawianie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy jako bandytów znane jest z propagandy hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji.

– Że coś tak obrzydliwego kiedyś się powtórzy, i to w wykonaniu stanowiącej polityczne zaplecze Tuska, Trzaskowskiego reżyser Agnieszki Holland. Jeszcze niedawno nikt by w to nie uwierzył. Pani Holland krzywdzi i obraża młodych polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy ofiarnie bronią polskiej granicy przed hybrydowym atakiem Łukaszenki i Putina – stwierdził Zbigniew Ziobro w nagraniu opublikowanym w social media.

Minister dodał również, że Polacy oczekują od Donalda Tuska potępienia "filmowych kłamstw szargających polski mundur".

Kontrowersyjny obraz nabrał jeszcze większego rozgłosu po decyzji jury Festiwalu w Wenecji, które przyznało Holland nagrodę specjalną.

