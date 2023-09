Bosak: Trzeba obciąć socjal dla Ukraińców

Krzysztof Bosak, współprzewodniczący Konfederacji, podczas Porannej Rozmowy w RMF FM powiedział, że w Polsce "należy obciąć socjal dla wszystkich z paszportami ukraińskimi". – Pomaganie Ukrainie nie może doprowadzić do zrujnowania naszych gospodarek, a w takiej sytuacji ustawił nas rząd Prawa i Sprawiedliwości – ocenił polityk. Wskazał, że w ramach redukowania świadczeń należy wstrzymać między innymi wypłaty 800 plus czy 300 plus.

Gość programu przypomniał, że rząd PiS, ale także PO, Lewica i PSL postulowały za bezwarunkowym otwarciem polskiego rynku na produkty z Ukrainy. – Dopiero po roku się opamiętali, że to niszczy polską gospodarkę, a strona ukraińska tego nie rozumie – to jest wyraz arogancji niebywałej lub ciężkiego zaćmienia umysłowego z tamtej strony – zauważył.

Spięcie na linii Warszawa-Kijów

W Porannej Rozmowie w RMF FM Krzysztof Bosak ocenił, że "w relacjach polsko-ukraińskich mamy poważny kryzys". Polityk dodał, że należy stosować umiarkowaną politykę w relacjach z Ukrainą. Jednocześnie stwierdził, że decyzja o wprowadzeniu embarga była bezdyskusyjna, ponieważ polski rolnik jest najważniejszy.

Jak zwrócił uwagę polityk Konfederacji, strona ukraińska zapomniała, że to Polska jako pierwsza otworzyła drzwi dla obywateli Ukrainy, którzy uciekali przed konfliktem w swoim państwie. Za co z czasem Polska nie otrzymała wdzięczności, ponieważ po decyzji Polski o wprowadzeniu embarga na niskiej jakości produkty rolne pochodzące z Ukrainy, Kijów złożył skargę do Światowej Organizacji Handlu.

Reakcja premiera

Premier Mateusz Morawiecki zareagował na decyzję Ukrainy. – Przestrzegam władze w Kijowie, ponieważ jeśli będą w ten sposób eskalować konflikt, my będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu do Polski – zapowiedział szef polskiego rządu.

Dodał, że Polacy nadal wierzą w zwycięstwo Ukrainy i jej pomagają, natomiast "nasz interes, interes polskiego rolnika, polskiej wsi, Polaków musi być najważniejszy". – I tak będzie, ponieważ działamy w interesie Polaków – mówił premier.

Czytaj też:

Bosak: Całe polskie państwo zostało upokorzoneCzytaj też:

Arestowycz kpi z Zełenskiego: Trzeba Polsce wypowiedzieć wojnę