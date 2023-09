Hołownia nie wyklucza skasowania po wyborach programu 800 plus

Lider Polski 2050 został zapytany o tę kwestię w Radiu Zet. – Zobaczymy, jaki będzie klimat polityczny. Ja uważam, że poważnie trzeba będzie się nad tym zastanowić, a te środki zainwestować w edukację, żłobki i ochronę zdrowia – stwierdził Szymon Hołownia.

Warto przypomnieć, że formacja Hołownia głosowała przeciw podwyższeniu świadczenia z 500 do 800 zł. Podwyżka nastąpi od 1 stycznia 2024 r.

Premier o koszcie waloryzacji

Jeśli chodzi o dodatkowe koszty na realizację programu, rząd wskazał, że waloryzacja wyniesie blisko 24 mld złotych.

– To jest przede wszystkim podniesienie, waloryzacja 500 plus do poziomu 800 złotych. Przy czym warto podkreślić że to jest znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia tego bardzo ważnego programu, bo pojawiły się takie głosy, że to jedynie rekompensuje inflację. 60 proc. więcej to znacznie więcej niż ośmioletnia inflacja, nawet licząc na koniec tego roku około 46 proc. – powiedział w maju premier Mateusz Morawiecki.

Fogiel o 800 plus: Są tacy, którzy chcą likwidować takie programy

– Wprowadziliśmy program, który był absolutnym przełomem, jeżeli chodzi o wsparcie rodzin i programy społeczne w Polsce – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. – To nasi konkurenci polityczni mówili, że się nie da, że nie ma tych pieniędzy, że to nierealne, że to rozdawnictwo. Dziś mamy taką sytuację, ze byliśmy w stanie zaproponować rozszerzenie, czyli zwiększenie tego programu. Oczywiście, od 1 stycznia 2024 r. – oświadczył były rzecznik prasowy PiS.

– Są w polskiej polityce tacy, którzy – nawet jeśli będą dziś mówić inaczej z przyczyn wyborczych – chcą likwidować takie programy. Wiele wypowiedzi ich doradców na to wskazuje – stwierdził Radosław Fogiel.

– Były też zapowiedzi Donalda Tuska, że sam osobiście wyrzuci ze swojego rządu każdego, kto podwyższy podatki, co wcale nie przeszkodziło mu samemu te podatki podwyższać. PO coraz bardziej swoją kampanię wyborczą opiera na kłamstwie, na fałszowaniu rzeczywistości. Poza tym, ta deklaracja jest o tyle mało wiarygodna, że co chwilę któremuś z polityków PO w chwili nieuwagi wymyka się to, co naprawdę sądzi o takich programach – oznajmił.

