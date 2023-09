Rau: Będziemy wspierać Ukrainę, ale nie kosztem polskiego rolnika

Minister spraw zagranicznych, Zbigniew Rau, w komentarzu dla brukselskiego portalu Politico powiedział, że im silniejsza jest Polska, to tym bardziej może pomóc Ukrainie. Jednocześnie wyraził nadzieję, że z konfliktu wyłoni się silne państwo ukraińskie z silną gospodarką.

Szef MSZ zwrócił również uwagę na kwestię ukraińskiego zboża. Jak powiedział Rau, Polska nigdy nie była głównym odbiorcą produktów rolnych z Ukrainy. – Mamy własny silny sektor rolniczy. Przed inwazją Rosji na naszego sąsiada mniej niż 1 procent ukraińskich zbiorów trafiało na polski rynek, ponieważ większość trafiała do krajów o średnich dochodach, między innymi w Afryce i Azji – mówił.

Polscy rolnicy zapłacili wysoką cenę

W wypowiedzi dla portalu Politico Zbigniew Rau przypomniał, że ukraińskie zboże zaczęło być transportowane przez Polskę do portów na Morzu Bałtyckim, a następnie do konsumentów po drugiej stronie świata po tym, jak Rosja zablokowała strefę ekonomiczną Morza Czarnego.

Zbigniew Rau zwrócił uwagę, że awaryjna trasa tranzytowa dla ukraińskiego zboża została przygotowana, aby mogło ono dotrzeć do swoich tradycyjnych odbiorców poza Europą. – Ostatecznie okazała się schematem, pozwalającym na nieograniczoną sprzedaż zboża na polskim rynku – ocenił polski polityk. Jak mówił, w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2023 roku wyeksportowano z Ukrainy do Polski 600 razy więcej pszenicy niż rok wcześniej. – To z kolei spowodowało zakłócenia na rynku i straty dla polskich rolników – dodał szef MSZ.

Stanowcza reakcja polskiego rządu

Zbigniew Rau powiedział, że w tej sytuacji polski rząd nie miał innego wyjścia, jak podjąć zdecydowane działania i chronić polskich rolników, wprowadzając embargo na ukraińskie produkty rolne. Minister dodał, że nasi rolnicy nie mogą ponosić kosztów w tej materii.

Szef polskiej dyplomacji zaapelował, by złagodzić konflikt na linii Warszawa-Kijów. – Bądźmy poważni i nie zamieniajmy tego sporu o zboże w teatr polityczny. W trakcie sytuacji awaryjnej priorytetem jest także bezpieczeństwo tych, którzy przychodzą z pomocą, a pomaganie Ukrainie w jej walce przeciwko Rosji jest tego dowodem – podkreślił Rau.

