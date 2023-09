Sachajko: Nie możemy pozwolić, żeby polscy rolnicy mieli problemy

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia działania i zachowanie władz Ukrainy w kontekście Polski i nałożonego embarga na zboże?

Jarosław Sachajko: Jestem bardzo krytyczny, co do słów i działań rządu Ukrainy. Co prawda, zostały trochę zmiękczone, ponieważ zapowiedziano, iż nie będzie embarga na nasze warzywa, aczkolwiek ich zachowanie jest wyjątkowo absurdalne. Dziwi mnie taka postawa.

Może walczą o swoje interesy?

Zgoda, trzeba walczyć o swoje interesy i też to robimy, jednak myślałem, że oni doskonale rozumieją, że gdyby nie postawa Polski, to dziś Ukrainy być może by już nie było. Proszę również zwrócić uwagę na fakt, że dwukrotnie zwiększyliśmy tranzyt zboża ukraińskiego przez Polskę. Jednak nie możemy sobie pozwolić na to, żeby polscy rolnicy nie będą mieli gdzie sprzedać swoich nasion czy innych produktów, przez co mogliby zbankrutować.

Czy w pana ocenie mamy do czynienia z polityczną rozgrywką?

Tak. Dziwi mnie, że rząd w Kijowie nie widzi, że jest rozgrywany przez Komisję Europejską i Niemców. Przecież tranzyt przez Polskę prowadzony jest polskimi siłami i zasobami. Eksport który dokonuje się przez polskie porty jest za nasze pieniądze i przy użyciu naszej infrastruktury. KE nie dotrzymała obietnicy stworzenia korytarzy humanitarnych. Kijów jakby tego nie widział. Dodatkowo pan prezydent Zełenski mówi, że Niemcy zasługują na status stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, ponieważ stały się jednym ze światowych gwarantów pokoju i bezpieczeństwa. Pytam, z czym się stały? Z tymi przekazanymi Ukrainie starymi hełmami? To jest po prostu wzięte z kosmosu. Dodatkowo na rząd w Kijowie mają wielki wpływ oligarchowie, którzy dbają o swoje interesy, a podatki płacą na Cyprze.

Czy jest pan za przedłużeniem embarga?

Jak najbardziej, ale przede wszystkim powinniśmy przemodelować polskie i europejskie rolnictwo, które musi być zorientowane na eksport produktów przetworzonych, tam gdzie będzie taka potrzeba. Uważam również, że powinniśmy być dalej orędownikami Ukrainy w Unii Europejskiej, ale nie w ten sposób, że kraj ten zaleje swoimi produktami Europę i wykończy rolnictwo.

