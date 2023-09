Kwaśniewska załamana sytuacją w kraju. "Nie chcę oddać Polski"

W rozmowie z TVN24 była pierwsza dama przyznała, że jest załamana sytuacją w Polsce. – Ogromnie mnie martwi, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie, że jak słyszymy o kolejnej aferze, o kolejnych tego typu sytuacjach, to my po stronie opozycyjnej mówimy: "aha, kolejna rzecz", ponieważ żadna z tych afer nie została rozliczana. Wszystko jest zmiatane pod dywan. Sposób wyjaśnienia tych wszystkich rzeczy to jest tak, jakbym oglądała mecz polskiej reprezentacji: "Polacy, nic się nie stało" – powiedziała.

Jak mówiła, "jest pewien rodzaj znieczulicy, czegoś takiego, że naprawdę nic już nie jest w stanie nas zdziwić, bo żyjemy w równoległych światach".

– Myślę, że to, co jest rzeczą najgorszą, co się stało przez te wszystkie lata funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, to to, że zostaliśmy prawie na pół podzieleni jako społeczeństwo. To jest tak, jakbyśmy byli dwoma plemionami, którym usta się ruszają, ale wzajemnie się nie rozumiemy – stwierdziła Kwaśniewska, obarczając władze pełnią odpowiedzialności za silną polaryzację w społeczeństwie.

"Byliśmy prymusem"

W jej ocenie w przeszłości Polska rozwijała się dobrze i była państwem szanowanym. Dziś – jak twierdzi – tak już nie jest. – Absolutnie po jednej, po drugiej stronie, zwłaszcza po jednej stronie, nie mamy możliwości użycia jakichkolwiek argumentów, żeby powiedzieć, że coś jest nie tak – dodała. Kwaśniewska podkreśliła, że "nie chce swojej Polski oddać walkowerem". – Mam ten zaszczyt, że przez 10 lat prezydentury mojego małżonka byliśmy dosyć istotną częścią tych przeobrażeń, które działy się w naszym kraju. (...) Mieliśmy naprawdę takie poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Byliśmy przekonani, że Polska jest zakorzeniona w Unii Europejskiej, jest członkiem NATO i byliśmy prymusem w naszym regionie – wspominała.

