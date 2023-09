Minister Maląg: Opozycja chce zabrać rodzinom 800 plus

W piątek w Warszawie organizowany jest I Zjazd Klubów Mam. W spotkaniu uczestniczyła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, która podczas otwarcia konferencji zaznaczyła, że polityka prorodzinna jest misją Prawa i Sprawiedliwości. – Polityka wsparcia rodzin z małymi dziećmi oraz wsparcia seniorów jest w naszym DNA. Ona nie tylko jest zapisana w programach, my ją krok po kroku realizujemy – mówiła.

Minister Maląg zwróciła uwagę, że "jeden z liderów opozycji chce odebrać rodzinom 800 plus". – To pozbawianie polskich rodzin 64 mld złotych rocznie – akcentowała. Dodała, że polityka prorodzinna jest wyzwaniem, ale Prawo i Sprawiedliwość będzie ją realizować. – Jesteśmy do tego zobowiązani dla dobra wspólnego – podkreśliła Maląg.

W ten sposób minister rodziny i polityki społecznej skomentowała zapowiedź Szymona Hołowni, lidera Polski 2050. Polityk został zapytany w piątek w Radiu Zet, czy po ewentualnym zdobyciu władzy, będzie chciał skasować program wsparcia rodzin 800 plus. – Zobaczymy, jaki będzie klimat polityczny. Uważam, że poważnie trzeba będzie się nad tym zastanowić, a te środki zainwestować w edukację, żłobki i ochronę zdrowia – stwierdził.

PiS wspiera polskie rodziny

Szefowa resortu dodała, że obóz rządzący wspiera rodziny w każdym obszarze. Szczególną uwagę zwróciła na wsparcie finansowe, wymieniając między innymi 800 plus, dofinansowanie żłobkowe czy program Dobry Start. – Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje dalsze wsparcie polskich rodzin – zaznaczyła Maląg.

Podczas spotkania Klubów Mam poruszony został także temat inicjatywy organizacji pozarządowych, na które w ocenie szefowej resortu rodziny należy położyć jeszcze większy nacisk. – Nie ma nic bardziej cennego, niż inicjatywy oddolne, które tworzą się z potrzeby serca oraz konkretnego działania. Chcemy nadal prowadzić takie działania, ponieważ one pozwalają nam na spotkania i rozmowy – mówiła minister.

