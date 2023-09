Piech: Stawiamy na Boży porządek

Ryszard Gromadzki: Z jakim przesłaniem partia, której jest pan liderem, idzie do wyborów?

Rafał Piech: Głównym przesłaniem partii Polska Jest Jedna są słowa: „Prawda was wyzwoli”, czyli chcemy obnażyć wszystkie kłamstwa, o których od 30 lat nie mówi się w mediach głównego nurtu. Pomija się w nich najważniejsze, strategiczne sprawy dotyczące wielu obszarów naszego życia czy gospodarki. Żyjemy w rzeczywistości kłamstwa i manipulacji.

Taka diagnoza rzeczywistości jest typowa dla partii i ruchów antysystemowych. Czy Polska Jest Jedna sytuuje się wśród nich?

Tak to widzę. Ludzie czekali od dekad na prawdziwą prawicę, partię, która nie wstydzi się odwoływać do największych wartości, takich jak Bóg, rodzina i ojczyzna.

Czyli prawicę wolną od koniunkturalizmu i schlebiania wyborcom, która broni życia na serio...

Bezwzględnie. Obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie kalkulujemy, że to niepopularne w kampanii, więc o tym nie mówmy. Albo bronimy najwyższych wartości, albo nie wchodźmy w ogóle w politykę. Jeżeli chcemy stawać przed ludźmi w prawdzie, to nie możemy chować głów w piasek.

Taka bezkompromisowość nie jest standardem w polityce. Wręcz przeciwnie. Na czym pan ją opiera?

Wartości, o których mówię – Bóg, rodzina i ojczyzna – kształtowały mnie od dzieciństwa. Wdrożyłem je do praktyki rządzenia miastem, którego jestem prezydentem od 2014 r., czyli Siemianowic Śląskich. Od tego zacząłem. Nie chodzi tu o żadne skrajności czy religijny fanatyzm. Raczej o zdrowy środek. To moje przekonanie, które noszę w sercu. Nikomu nie narzucam wiary. Pan Bóg dał nam wolną wolę, więc szanuję wolną wolę każdego człowieka. Ale pamiętajmy, że żyjemy w państwie, którego chrzest miał miejsce ponad tysiąc lat temu.