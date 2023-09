Poprawianie Wojtyły

17 lipca 2023 r. kard. Victor Manuel Fernández udzielał portalowi The Pillar jednego z pierwszych wywiadów w swojej nowej roli – prefekta Dykasterii Nauki Wiary. Ujawnił, że jedną ze spraw, którą chce się zająć, jest… encyklika „Veritatis splendor” św. Jana Pawła II. Według Fernándeza jej tekst ma wprawdzie dużą wartość, ale w praktyce zablokował „rozwój teologii”. Tymczasem – mówił Fernández – otrzymał on od papieża zadanie krzewienia „różnych prądów myśli w filozofii, teologii i praktyce pastoralnej”, o czym Franciszek napisał do niego w bezprecedensowym liście opublikowanym na stronach Watykanu. „Veritatis splendor” – powiedział prefekt Dykasterii – miałaby zostać w efekcie zastąpiona przez nowy tekst, który z jednej strony wybierze „wszystko, co wartościowe” z Jana Pawła II, a z drugiej zaprezentuje „inny ton”, już w zgodzie z nauczaniem papieża Franciszka. Czy „Veritatis splendor” jest za mało „Franciszkowa?” W 2016 r. obecny papież opublikował adhortację apostolską „Amoris laetitia”. W kilku punktach (zwłaszcza 303 i 304) przedstawił swoją naukę o sumieniu. Zgodnie z nią człowiek może rozpoznać, że jego aktualna sytuacja „nie odpowiada obiektywnie ogólnym postanowieniom Ewangelii”; następnie może „odkryć z jakąś pewnością moralną”, że pomimo tych niedoskonałości tego właśnie „wymaga Bóg”. Powinno się w efekcie odejść od rozważania wyłącznie tego, czy „działanie danej osoby odpowiada czy też nie jakiemuś prawu czy normie ogólnej”, zamiast tego patrząc na „konkret” jej życia. Brzmi dziwnie i niejasno. Dlatego o dokładne wyjaśnienie znaczenia tych słów jeszcze w samym 2016 r. poprosili papieża czterej kardynałowie (Raymond Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffarra, Joachim Meisner). Wysłali mu zapytanie w formie tzw. dubiów. Podejrzewali, że wskazanych wyżej oraz kilku innych passusów „Amoris laetitia” tak naprawdę… nie da się uzgodnić z nauką Kościoła. Franciszek nigdy im nie odpowiedział.