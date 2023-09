Pani Holland, dziękujemy!

Ale żeby byli oni zorientowani, co takiego tam jest, a były to często arcydzieła literackie, „wytrzymały” ksiądz tłumaczył im ustnie, co tam takiego jest, tak żeby samodzielnie tego bezbronni często uczniowie nie czytali. „Wytrzymały”, bo ten miał już tak silną wiarę, że nie złamałyby jej żadne miazmaty. Był to więc kompromis pomiędzy wiedzą a niewodzeniem na pokuszenie słabych i niewinnych duszyczek.