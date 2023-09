Prezydent Warszawy i jeden z liderów Platformy Obywatelskiej gościł w TVN 24, gdzie był pytany m.in. o atak na przewodniczącego klubu parlamentarnego PO Borysa Budkę.

Trzaskowski o kampanii PiS i Holland

Trzaskowski wyraził smutek z powodu ataku na Budkę. – PiS dzisiaj prowadzi swoją kampanię tylko i wyłącznie opartą na manipulacji, kłamstwie i szczuciu. Oni nie próbują prowadzić jakiejkolwiek pozytywnej kampanii. Oni nie mówią o żadnych problemach, o przyszłości, tylko i wyłącznie uderzają w Donalda Tuska i w Platformę Obywatelską, głównie tworząc przeróżnego rodzaju manipulacje i powielając kłamstwa – powiedział włodarz stolicy.

W jego ocenie do takich efektów prowadzi kampania PiS oparta na rozniecaniu skrajnie negatywnych emocji. Prezydent Warszawy wspomniał następnie o „Zielonej granicy”. Jak oznajmił, przyjaciele mieli go poinformować, że Agnieszka Holland musi być obecnie chroniona. Kilka dni temu reżyser oznajmiła, że „nie czuje się do końca bezpiecznie w Polsce”.

– W takim właśnie państwie żyjemy, które PiS nam przygotował, że trzeba się oglądać za lewe i prawe ramię przez cały czas dlatego, że ta ilość hejtu i manipulacji niestety budzi bardzo złe emocje. Poza tym jeżeli PiS postanowił oskarżyć właściwie wszystkich polityków opozycji o to, że są zdrajcami i że działają na rzecz innego państwa, jeżeli próbuje kłamać i manipulować, ujawniając najbardziej tajne tajemnice naszego państwa i próbuje powiedzieć, że generałowie, oficerowie i cała opozycja chciała oddać pół Polski Putinowi, to nic dziwnego, że jeżeli ktoś kłamie w taki sposób, że to budzi po prostu najgorsze możliwe skojarzenia z latami 30. czy ze straszną propagandą komunistyczną, która budziła właśnie najgorsze demony naszej historii a PiS to robi całkowicie z premedytacją – powiedział Trzaskowski.

Trzaskowski: Kaczyński jest kompletnie odklejony od rzeczywistości

Polityk w ostrych słowach skrytykował obóz władzy, zwłaszcza jego lidera.

– To jest jakaś niebywała mieszanka, którą nam prezes Kaczyński podaje, dlatego że z jednej strony jest to czysty cynizm. Z drugiej strony to jest jakiś, nie wiem, Gomułka w jakiś dziwnych szatach, jakieś straszne kompleksy, niezrozumienie rzeczywistości, odklejenie kompletne od rzeczywistości, bo przecież po to jest kultura, żeby była wolna i żeby nie była cenzurowana – mówił, nawiązując do filmu Holland.

– To, co jest najbardziej nieprawdopodobne, że ci ludzie nawet nie ukrywają tego, że nie widzieli tego filmu, ale to im absolutnie nie broni robić z tego głównego ostrza swojej kampanii wyborczej – mówił polityk.

Trzaskowski podkreślił, że PiS nie ma Polakom i Polkom kompletnie nic do zaoferowania. – Prezes Kaczyński jest kompletnie odklejony od rzeczywistości, on w ogóle nie rozumie, w jakim świecie żyje. Od 20 lat nie wyszedł sam z domu, nie przeszedł się na spacer, nie poszedł do sklepu. Nic nie rozumie, jest pogrążony w jakiś fantasmagoriach z XIX wieku. Jest otoczony potakiwaczami, którzy nawet nie są w stanie normalnie z nim porozmawiać, a jest pełen jadu i cynizmu i zrobi absolutnie wszystko, żeby próbować utrzymać się tej władzy kurczowo, niezależnie od tego, że niszczy państwo polskie, niszczy zaufanie, niszczy społeczeństwo, kapitał społeczny. Niszczy naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej, wszystko naraz tylko po to, żeby uszczknąć, być może, jeszcze jakiś mały procencik głosów – ocenił Trzaskowski.

