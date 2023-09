"Priorytetowe zadanie w trzeciej kadencji". Morawiecki: Obiecuję wszystkim Polakom

Premier Morawieckie zadeklarował zintensyfikowanie działań w branży budownictwa mieszkaniowego. Obietnica padła podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Katowic. Jak podkreślił szef rządu, "mieszkania są absolutnie najważniejszą rzeczą nie tylko dla młodych ludzi, ale po prostu w całym społeczeństwie".

Premie podaje dane

Morawiecki zaczął od przedstawienia kilku statystyk dotyczących budownictwa. Jak stwierdził, jest to koniecznie, ponieważ "propaganda zalewa wszystkich z każdej strony". Jak wskazał, w czasach rządów Donalda Tuska średnio rocznie budowano i oddawano do użytku 147 tysięcy mieszkań. W pierwszych 4 latach rządów PO-PSL liczba mieszkań oddawanych do użytku spadała.

Według premiera, w ostatnich roku oddanych do użytku zostało 237 tysięcy mieszkań, czyli więcej o 90 tysięcy. Morawiecki wskazał, że na tę liczbę składają się mieszkania budowane przez "różne podmioty, indywidualnym sposobem, gospodarczym, ale także TBS-y, spółdzielnie i rynek prywatny".

Polityk wskazał, że wzrost liczby oddawanych do użytku mieszkań był możliwy dzięki zmianom, jakie wprowadził rząd Zjednoczonej Prawicy. Morawiecki wymienił zwolnienie z pozwoleń na budowę domów do 70 m2 czy zwolnienie z podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania. Premier wspomniał także budownictwie socjalnym.

– Otóż tutaj tylko w tym roku w porównaniu do 2014 roku, czyli roku Tuska, 16 razy więcej wydatków z budżetu państwa na budownictwo komunalne – powiedział.

Obietnica Morawieckiego

Premier złożył także zapowiedź dalszego inwestowania w budownictwo. Ma być to priorytetem ewentualnej trzeciej kadencji Zjednoczonej Prawicy.

– Chcę też obiecać, że dla nas, jeśli taka będzie decyzja wyborców w trzeciej kadencji, będzie to absolutnie priorytetowy czynnik, priorytetowe zadanie, żeby tych mieszkań było jeszcze więcej niż 230 tysięcy rocznie oddawanych – powiedział.

– Już dzisiaj te wskaźniki na tle Europy przez ostatnie 8 lat znacząco się poprawiły, ale zdaje sobie z tego sprawę, że jest cały czas za mało mieszkań na rynku polskim i jest za mało do wynajmu, za mało do sprzedaży i dlatego to będzie podstawowe zadanie – dodał.

