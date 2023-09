Błaszczak: Wojsko Polskie będzie liczyło 300 tys. żołnierzy, ale pod jednym warunkiem

Błaszczak mówił w sobotę na Polach Grunwaldu, że "Wojsko Polskie będzie liczyło 300 tys. żołnierzy i tak będzie". – Oczywiście jest jeden warunek: ten kurs, który przyjął rząd Prawa i Sprawiedliwości, musi być kontynuowany i wtedy Wojsko Polskie będzie najsilniejszą armią lądową w Europie – podkreślił.

– Dlaczego jest to ważne? Dlatego, żeby odstraszyć agresora. Dlatego, żeby Rosja nie odważyła się wkroczyć do Polski. A jeśli do tego dodamy jeszcze fakt, że każdy centymetr polskiej ziemi jest broniony przez Wojsko Polskie, to mamy gwarancje bezpieczeństwa naszej ojczyzny – dodał.

Błaszczak: Poprzedni rząd zakładał obronę na linii Wisły

– Tak nie było przed 2015 rokiem. Ówczesny rząd koalicji PO-PSL zakładał obronę na linii Wisły, a więc chciał zostawić te tereny położone na wschód od Wisły na pastwę wroga. Ale to się zmieniło – stwierdził minister obrony.

Tłumaczył, że obecny rząd odbudowuje jednostki wojskowe, m.in. w województwie warmińsko-mazurskim. Jako przykład podał przywrócenie jednostki w Ostródzie, która została zlikwidowana w 2011 r.

Wojsko Polskie ma liczyć 300 tys. żołnierzy

Ministerstwo Obrony Narodowej pod kierownictwem Mariusza Błaszczaka stoi na stanowisku, że państwa członkowskie NATO, a w szczególności te znajdujące się na wschodniej flance, jak Polska, muszą mieć silne, liczne, nowoczesne, dobrze wyposażone i odpowiednio finansowane wojsko.

"Dzięki wypracowanym regulacjom prawnym, które wniosła ustawa o obronie Ojczyzny nie tylko zwiększymy liczebność Wojska Polskiego, ale również wydatki na Siły Zbrojne RP, odtworzymy system rezerw, zachęcimy żołnierzy do pozostania w służbie oraz wdrożymy koncepcję obrony powszechnej" – zapewnia resort.

MON planuje zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP do ok. 300 tys. żołnierzy w ciągu kilku lat. Będzie to ok. 250 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zwiększenie liczebności wojska pozostaje jednym z priorytetów resortu obrony.

Czytaj też:

1000 żołnierzy Wojska Polskiego przemieszcza się na wschód kraju