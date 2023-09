"Przesłuchałem dwa razy i nie wierzę". Jaki publikuje nagranie z Tuskiem

– Chcę wam powiedzieć, że są pewne cechy, które są tak cenione na Pomorzu i Wielkopolsce przez to, że byliśmy bardziej pod wpływem kultury Zachodu (...). Wiecie, tak naprawdę być może w polityce polskiej dzisiaj potrzebny jest elementarny porządek. Mogą mnie od Niemców wyzywać, ale ja chcę wygrać te wybory i idę po zwycięstwo, żeby też wreszcie zapanował jakiś elementarny porządek – powiedział Tusk na nagraniu, które Jaki udostępnił na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter).

– Słyszeliście Państwo? Tusk właśnie zasugerował, że ponad połowa Polski jest gorsza kulturowo, bo znajdowała się pod niemiecką okupacją. Dla mnie nic nowego, dlatego że przypomnę Państwu, o co chodziło w sporze o praworządność – skomentował europoseł.

Jaki o Tusku: Wierzę, że odrzucicie tego niemieckiego namiestnika

– Otóż Niemcy twierdzili, że Polacy nie mogą mieć takiego systemu wymiaru sprawiedliwości jak oni, bo reprezentują gorszą tradycję i gorszą kulturę. W związku z tym chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli chcecie, aby taki gość był premierem Polski, który wstydzi się Polski, wstydzi się polskości, wstydzi się polskiej kultury, polskich zwyczajów i woli generalnie, jak nie lotnisko - po co lotnisko w Polsce, bo jest w Berlinie? Po co nasze stocznie, skoro są stocznie w Hamburgu? Po co w ogóle Polska, skoro są Niemcy i wszystko "für Deutschland? To dajmy sobie spokój z pracą i niepodległością. Niech Niemcy nami kierują, tak jak chce Donald Tusk. Ale ja wierzę, że wy też wierzycie w Polskę i odrzucicie tego niemieckiego namiestnika z tak ogromnymi kompleksami, jak właśnie słyszeliście – stwierdził Jaki.

twitter

"Przesłuchałem 2 razy i nie wierzę. Tusk właśnie powiedział, że na Pomorzu i Wielkopolsce ludzie «mają lepsze cechy» niż w reszcie Polski bo bardziej byli «pod wpływem kultury zachodu». Ciężko to inaczej zinterpretować niż pochwała niemieckich zaborów. Ten lokajski kompleks z marzeniem, aby zasiadać przy stole Niemca to jak widać jego DNA" – napisał Jaki.

Czytaj też:

Szydło: Widziałam, jak Tusk akceptował złe rozwiązania dla Polski forsowane przez Merkel