Prezes PSL: Widzimy do czego doprowadziła polityczna wojna domowa

Polskie Stronnictwo Ludowe ruszyło w kampanijną trasę. W niedzielę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził miasto Cegłów w województwie mazowieckim.

– Widzimy do czego doprowadziła polityczna wojna domowa. Codziennie jesteśmy świadkami hejtu i nienawiści. Możemy namacalnie tego doświadczyć w rodzinach, gdzie o pewnych tematach się nie rozmawia. Trzeba uleczyć Polskę od nienawiści i chamstwa, bo polskie serce i umysł zatrute są chorobą nienawiści – powiedział polityk na konferencji prasowej.

Kosiniak-Kamysz: Polska siwieje

– W ostatnim roku mamy ujemny bilans urodzeń na poziomie 150 tys. osób. (...) Polska się starzeje, Polska siwieje. To smutna konstatacja programów prourodzeniowych. Bo ten socjalny pomysły PiS przyniósł efekt, ale urodzeń nie ma. Bilans jest tragiczny, naprawdę fatalny. To obraz degradacji – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Trzecia Droga zaproponowała w swoim wyborczym programie rodzinny PIT. – Im więcej masz dzieci, tym niższe podatki płacisz. Dzisiaj jedynie małżonkowie mogą wspólnie się rozliczać, a my uważamy, że każde dziecko powinno być doliczane do PIT. Od trzeciego dziecka rodzina nie będzie płaciła podatków. To rozwiązanie na wzór francuski. To prawdziwe docenianie wkładu rodziny w społeczeństwo – wyjaśnił lider ludowców.

Konwencja programowa Trzeciej Drogi

W sobotę w Kielcach Trzecia Droga zorganizowała konwencję programową, na której mówiła m.in. o prawach osób niepełnosprawnych. Podczas swojego wystąpienia Władysław Kosiniak-Kamysz nie tylko przedstawiał rozwiązania, jakie proponuje jego partia, ale także krytykował Prawo i Sprawiedliwość.

– Dziś się chowają za portretem Karola Wojtyły, żeby przykryć swoje niecne zamiary, nienawiść, swoje oszustwa i swoją obłudę. Nie możemy na to pozwolić, bo to jest też niszczenie naszej tradycji – mówił polityk. – Chcę powiedzieć ważną rzecz. Najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS – dodał.

Czytaj też:

Szwed: Rządy PO-PSL to czas biednych pracującychCzytaj też:

Trzecia Droga nie pójdzie z Tuskiem. "Nie ma co konkurować"