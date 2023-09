Kobiety Konfederacji: Nie pozwolimy krzykliwym feministkom przejąć tematów kobiet

W sobotę w katowickim spodku odbyła się konwencja Konfederacji zatytułowana "Możemy wszystko". Przemówienia wygłosili współprzewodniczący Rady Liderów Konfederacji: Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen.

Kobiety Konfederacji

Na scenie pojawiła się także reprezentacja kobiet, które kandydują do Sejmu lub Senatu. W ich imieniu wystąpiła Klaudia Domagała. Działaczka mówiła m.in. o tym, że Konfederacja nie pozwoli krzykliwym feministkom zawłaszczyć tematyki dotyczącej kobiet.

Domagała podkreśliła, że kobiety Konfederacji są zdeterminowane, żeby kolejne pokolenia budowały swoją przyszłość w dumnej, bogatej i bezpiecznej Polsce.

– Więcej Konfederacji w polskim parlamencie to więcej ochrony kobiet przed bezprawnym ZUS-em, więcej ochrony kobiet na porodówkach, to lepsza opieka okołoporodowa. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by kobiety czuły się bezpiecznie na polskich ulicach (…). Uwolnimy energię przedsiębiorczych Polek. My, polskie kobiety chcemy niskich i prostych podatków. Chcemy, by urzędnicy nie przeszkadzali nam prowadzić działalność gospodarczą. To są prawdziwe prawa kobiet – powiedziała, dodając, że wśród młodych kobiet Konfederacja znajduje się na drugim miejscu pod względem poparcia.

Zaprezentowano także specjalny klip promujący kobiety Konfederacji.

Na spocie jest mowa m.in. o tym, że kobiety Konfederacji działają w całej Polsce. – To my dbamy o prawa kobiet. Walczymy z urzędniczym bezprawiem. Wspieramy rodzące kobiety. Sprzeciwiamy się rozdzielaniu matek od dzieci po porodach. Interweniowałyśmy 1500 razy w polskich szpitalach. Organizujemy opiekę wytchnieniową dla matek dzieci z niepełnosprawnościami. Wspieramy hospicja perinatalne i domy dziecka – dlatego powstała Fundacja Kobiety Wolności i Niepodległości – słyszymy na nagraniu.

– Bronimy edukacji domowej, prowadzimy szkolenia. Jesteśmy siłą, jesteśmy energią, jesteśmy przyszłością – dodaje Konfederacja.

Program "Konstytucja wolności"

W czerwcu ugrupowanie opublikowało 100-stronicowy program o nazwie "Konstytucja wolności”. Na czoło programu wysunięte zostały cztery postulaty. To proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, mieszkania tańsze o 30 proc. dzięki zniesieniu licznych niepotrzebnych regulacji, gotówka chroniona konstytucją.

Konfederacja zainaugurowała kampanię wyborczą w lutym. Hasłem wydarzenia było wówczas "Oddamy Wam Polskę".

W swoim wystąpieniu Bosak przekonywał wówczas, że Konfederacja jest nogą wstawioną w drzwi systemu, która stawia na współpracę europejską zamiast przymusu i centralizacji Unii Europejskiej. – Nie chcemy waszych Traktatów Lizbońskich i waszej Karty Praw Podstawowych, przed którą podobno nas zabezpieczyliście, a którą teraz nas szantażują. Nie chcemy Europejskich Zielonych Ładów, nie chcemy waszego Fit for 55, na który zgodził się Morawiecki, nie chcemy ETS, na które zgodził się Tusk, nie chcemy ETS 2, na które zgodził się Morawiecki. Nie chcemy tej całej klimatycznej nowomowy – powiedział Bosak.

Mentzen mówił w swoim przemówieniu między innymi o kwestiach gospodarczych, wolności obywatelskich i konieczności przeciwstawienia się kolejnym nakazom, zakazom i regulacjom, czy agendzie z Davos.

