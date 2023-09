Premier proponuje nowy program. "Propozycja dla firm krajowych i zagranicznych"

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania w miejscowości Gościeradów (woj. lubelskie) zapowiedział nowy program rządowy, który zakładałby między innymi stworzenie nowych miejsc pracy, tak by Polacy nie musieli wyjeżdżać za granicę. – Jeśli wyborcy tak zdecydują 15 października i będziemy mogli dalej prowadzić stery kraju, to chcemy zaproponować specjalny program właśnie dla miast, miejscowości i wiosek w całej Polsce –mówił.

twitter

Jak dodał, rząd planuje stworzyć takie rozwiązanie, żeby jak najwięcej firm krajowych i zagranicznych lokowało inwestycje w polskich miastach średniej wielkości. – Chcemy zachęcić ich zarówno poprzez rozwój infrastruktury, uzbrojenie terenu, jak i przez warunki podatkowe, przez specjalne ulgi, przywileje dla pracowników i dla właścicieli, dla pracodawców – wyjaśnił premier.

Polska jako strefa inwestycji

Podczas wizyty w województwie lubelskim premier spotkał się z pracownikami firmy Erkado. Jak zwracał uwagę Morawiecki, Polska staje się atrakcyjną strefą inwestycji. – Zapytałem dzisiaj pracowników, jak proces rozwoju przebiega. Usłyszałem, że dobre jest zakotwiczenie kolejnych zakładów i rozwoju w specjalnej strefie ekonomicznej, polskiej strefie inwestycji – podkreślił.

Szef rządu zwrócił uwagę, że dziś to "praca szuka człowieka". – Nasi poprzednicy chcieli zamknąć program specjalnych stref ekonomicznych. My patrzymy na nie, jak na proces pozyskiwania kapitału polskiego i zagranicznego, zwłaszcza do takich miejscowości, które nie leżą na głównych szlakach handlowych – zaznaczył Morawiecki. Dodał, że obecnie Polska może stać się konkurencją dla najlepszych. – Najlepszym potwierdzeniem tego jest właśnie to, że eksport rośnie – powiedział.

twitterCzytaj też:

Morawiecki: Rząd PiS zatrzymał proces wyprzedaży majątku narodowegoCzytaj też:

Morawiecki: Powrót Tuska to powrót "Polski na zeszyt"