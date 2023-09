Trzaskowski: Nie da się wygrać wyborów tylko na negatywnych emocjach

Podczas poniedziałkowego wiecu Platformy Obywatelskiej w Otwocku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skomentował działania poszczególnych ugrupowań politycznych w trakcie kampanii wyborczej.

– Dlaczego nie możemy starać się prowadzić normalnej rozmowy na temat przyszłości, używać po prostu argumentów? – pytał uczestników spotkania wiceszef PO. – Ja jestem głęboko przekonany, drodzy państwo, że oni dlatego przegrają te wybory, bo nie da się wygrać wyborów tylko na negatywnych emocjach. W kampanii PiS nie ma żadnego pozytywnego elementu – stwierdził.

Trzaskowski: Dlatego musicie iść na wybory

– Dzisiaj namawiam wszystkich do tego, żeby zastanowili się nad tym, co naprawdę jest najważniejsze. Czy chcą normalnej rozmowy, czy chcą wrzasku. Czy chcą rozmowy o przyszłości, czy chcą rozmawiać z ludźmi, którzy tylko i wyłącznie oglądają się do tyłu i nie mają absolutnie nic do zaproponowania – oznajmił Rafał Trzaskowski.

– Jeżeli się mnie pytacie, czy warto jest wziąć udział w tych wyborach, jeżeli na serio myślimy o swoich dzieciach, jeżeli na serio myślimy o swoich wnukach, to oni nigdy nie powinni patrzeć na tego typu obrazki. Żadna córka nie powinna widzieć, jak ktoś bije jej matkę w kamerach telewizji, bo mama poszła się upomnieć o swoje prawa. I jeżeli pytacie, czy warto, to warto właśnie dla tych dzieci, które patrzą na swoje mamy, które są popychane albo które są lżone, z których się potem naśmiewa ta tzw. telewizja publiczna, żeby nigdy tego nie musieli oglądać. Żeby dzieciaki, które chodzą po ulicach Otwocka, Warszawy, każdego innego miasta, z torbą, na której są kolory tęczy, żeby nikt ich nie atakował – mówił prezydent Warszawy. – Dlatego musicie iść na wybory – zaapelował.

twitter

Nowy sondaż dla DoRzeczy.pl

Gdyby wybory odbywały się w niedzielę, zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica – wynika z sondażu pracowni Estymator przeprowadzonego dla DoRzeczy.pl.

Na obóz władzy chce głosować 37,3 proc. respondentów. Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła poparcie na poziomie 29,8 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 10,6 proc. Dalej znalazły się Trzecia Droga (9,9 proc. poparcia) oraz Nowa Lewica (8,5 proc.). Na Bezpartyjnych Samorządowców chce głosować 3,7 proc. ankietowanych. Inne partie uzyskały łącznie 0,2 proc. poparcia.

Czytaj też:

Trzaskowski o swoich politycznych planach na przyszłośćCzytaj też:

Trzaskowski: Kaczyński jest kompletnie odklejony od rzeczywistości