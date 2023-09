Blinken ostrzega. "Rosja potrzebuje tego desperacko"

Polityk zauważył, że niedawna wizyta przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una w Rosji była demonstracją "zagrożeń dla szerszego bezpieczeństwa" ze strony Pjongjangu.

Stwierdził, że Rosja "desperacko pragnie znaleźć sprzęt, zaopatrzenie i technologię na potrzeby swojej trwającej cały czas agresji na Ukrainę", podczas gdy Korea Północna "szuka pomocy we wzmocnieniu i ulepszeniu własnych programów rakietowych".

Antony Blinken powiedział, że Stany Zjednoczone uważają współpracę Rosji z Koreą Północną za "ulicę dwukierunkową, która jest coraz bardziej niebezpieczna". – Pracujemy ramię w ramię z innymi partnerami i sojusznikami, aby ukazać zagrożenia, jakie rodzi współpraca wojskowa Rosji i Korei Północnej, zagrażając pokojowi i bezpieczeństwu na świecie – dodał Blinken. Kraje G7 obawiają się, że Rosja negocjuje z Koreą Północną w sprawie dostaw broni w zamian za technologię produkcji rakiet balistycznych.

CNN przypomina, że Stany Zjednoczone zagroziły aktywnym zastosowaniem obecnych sankcji wobec Pjongjangu i nałożeniem nowych, jeśli Korea Północna dostarczy Moskwie broń na potrzeby wojny na Ukrainie.

Kim Dzong Un przekaże broń Putinowi? Gen. Milley: To nie będzie decydujące

Tymczasem czołowy generał USA oświadczył, że jego zdaniem potencjalna pomoc Korei Północnej dla Rosji prawdopodobnie nie będzie znacząca. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley powiedział, że potencjalna umowa zbrojeniowa między Koreą Północną a Rosją, może nie mieć większego wpływu na przebieg inwazji Rosji na Ukrainę.

– Czy byłaby to ogromna różnica? Jestem co do tego sceptyczny – powiedział gen. Milley w piątek. – Wątpię, żeby to było decydujące – doprecyzował, cytowany przez Associated Press.

Jednocześnie gen. Mark Milley podkreślił, że niedawne spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, prawdopodobnie doprowadzi do porozumienia zbrojeniowego między obydwoma krajami.

Analitycy ds. obronności spekulują, że Korea Północna wyśle Rosji lżejszą broń strzelecką w zamian za zaawansowaną broń i technologie satelitarne.

Czytaj też:

Gen. Skrzypczak: Nie wierzę w śmierć dowódcy Floty CzarnomorskiejCzytaj też:

Ukraina otrzymała od USA pierwsze czołgi Abrams