Zełenski wystartuje w wyborach? "Nie wiem, jaką podejmie decyzję"

Wybory parlamentarne na Ukrainie powinny odbyć się w październiku bieżącego roku, natomiast wybory prezydenckie – w marcu 2024 r.

Szefowa partii Sługa Narodu Ołena Szulak oświadczyła, że na Ukrainie przeprowadzenie wyborów będzie możliwe dopiero po zakończeniu wojny. Do sprawy odniósł się także Wołodymyr Zełenski. – Jeśli w 2024 r. nadal będzie trwała wojna z Rosją, lecz mimo to, zostaną wtedy zorganizowane wybory prezydenckie na Ukrainie, wystartuję w nich. Nigdy nie zostawię kraju na pastwę losu, ponieważ mam konstytucyjny obowiązek go bronić — zapowiedział ukraiński przywódca. W jego ocenie, koszt przeprowadzenia głosowania musiałyby pokryć kraje Zachodu.

Portal Ukraińska Prawda przypomniał, że podczas kampanii wyborczej na przełomie 2018 i 2019 r. Zełenski deklarował, że zamierza rządzić państwem tylko przez jedną kadencję i jeżeli zostanie wybrany, nie będzie kandydował po raz kolejny.

"Nie wiem, jaką podejmie decyzję"

Pierwsza dama Ukrainy została zapytana o polityczną przyszłość Wołodymyra Zełenskiego. – Nie wiem, jaką podejmie decyzję. Będzie to zależeć od sytuacji w naszym kraju, od możliwości zorganizowania wolnych i uczciwych wyborów. Będzie to również zależeć od tego, czy naszemu społeczeństwu Wołodymyr Zełenski będzie potrzebny na stanowisku prezydenta. Jeśli będzie miał poczucie, że społeczeństwo ukraińskie nie chce już, żeby był prezydentem, prawdopodobnie nie będzie kandydował – stwierdziła Ołena Zełenska.

Według najnowszych doniesień medialnych, część zachodnich polityków namawia Ukrainę do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenckich, pomimo trwającej wojny i wprowadzonego stanu wojennego.

Nacisk na przeprowadzenie wyborów to efekt utrzymującego się żądania niektórych zachodnich polityków, aby Ukraina udowodniła swoje przywiązanie do demokracji.

