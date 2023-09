Macierewicz o "Zielonej Granicy": Próba upokorzenia Polaków

"Zieloną granicę" można oglądać od piątku. Film już od kilku tygodni wywołuje ożywioną dyskusję. Padają oskarżenia o jego antypolski i antypaństwowy wydźwięk, przede wszystkim ze względu na to, w jak negatywny sposób ukazuje Straż Graniczną. W filmie nie brakuje także bezpośredniej krytyki konkretnych polityków obecnej władzy.

"Zielona granica" to dramat zainspirowany wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej. Film jest krytykowany przez rządzących, którzy uważają, że nie przedstawia on prawdy, a jedynie rosyjską propagandę.

Macierewicz: Atak na polskość

W ostrych słowach o filmie Holland wypowiedział się Antoni Macierewicz. Były szef MON wprost stwierdza, że jest to atak na polskość i próba zniszczenia świadomości narodowej.

– To nawet nie jest atak, to jest coś dużo gorszego. To jest próba zniszczenia świadomości narodowej Polaków i upokorzenia Polaków jako narodu, który dysponuje armią, która jest zbrodnicza. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Dlatego że armia broni naszej granicy, jest nazwana przez autorów tego materiału formacją zbrodniczą. Jedyne co można sobie wyobrazić to to, że ten film zrobili rosyjscy Niemcy albo niemieccy Rosjanie – powiedział Antoni Macierewicz w rozmowie z Dorotą Kanią w PR24.

Polityk PiS był też pytany o marsz organizowany przez Donalda Tuska w sprawie Joanny z Krakowa. – Będzie ten marsz właśnie takim milczeniem opozycji, która już jest naprawdę zupełnym aparatem skompromitowanym. Absolutnie skompromitowanym, nie było takiego ataku na polskość, z jakim mamy do czynienia ze strony opozycji, pana Donalda Tuska i jego ludzi. To nie jest dyskusja polityczna, to co oni wyprawiają. To jest fundamentalny atak na niepodległość Polski i na polskość jako w ogóle naszą tożsamość narodową. Nawet Sowieci po 1945 roku takich ataków nie realizowali – powiedział Antoni Macierewicz w PR24.

